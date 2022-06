Comment être un bon coach pour soi-même selon l'experte en coaching Margaret Moore

Clarifions les choses, car certains d'entre nous ne le savent peut-être pas encore : les coachs ne sont pas réservés aux athlètes. Depuis plus de 20 ans, Margaret Moore, aussi appelée « Coach Meg », aide des personnes de tous horizons à découvrir leurs forces et à identifier leurs opportunités afin qu'elles puissent exploiter tout leur potentiel, que ce soit au travail, dans leurs relations ou dans la vie en général. En 2000, l'ancien cadre dans le domaine de la biotechnologie a fondé l'école de coaching Wellcoaches, dans le but d'aider les professionnels du bien-être à aider leurs patients de la meilleure manière possible. Depuis lors, des dirigeants, des professionnels de la santé de première ligne et beaucoup d'entre nous se sont ajoutés à la liste de ses étudiants. Dans cet épisode, la coach pour coachs parle de son expertise en compagnie de l'animateur Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, en expliquant en quoi consiste réellement un coaching efficace, comment l'acceptation de nos doutes, c'est-à-dire de « notre ombre », peut nous aider à révéler les habitudes qui doivent être changées, et en quoi une meilleure organisation de notre mental peut nous préparer pour un succès durable (et comment y parvenir). Elle y partage également l'histoire de son échec et nous apprend comment être de meilleurs coachs pour nous-mêmes, nos enfants, nos stagiaires ou même nos amis.