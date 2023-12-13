Dans ton espace, encourage les filles à ne pas parler de régime alimentaire ou d'apparence physique. Cela vaut pour les remarques concernant leur propre corps, mais aussi pour les commentaires sur celui de leurs adversaires et des membres de leur équipe. Et on évite aussi les petites phrases soi-disant positives, comme « Tu as perdu du poids ? Tu es superbe ! ». On appelle ça des « espaces sans commentaires sur le corps ». Au lieu de parler de l'apparence physique des autres, encourage les jeunes filles à parler de leurs forces et demande-leur comment elles se sentent en faisant du sport. Ce principe est aussi valable à la maison, pendant l'entraînement et à chaque rencontre sportive. Alors, donne l'exemple et tu verras ! Cela n'impactera pas seulement les filles qui t'entourent.

Peu importe l'apparence physique. N'oublie pas que chaque fille devient une athlète quand elle entre sur le terrain ou sur la piste. Pour donner à chacune les meilleures chances de réaliser ses rêves, il est temps de changer la donne et de redéfinir le concept de victoire.

Bouger en toute confiance est un programme élaboré par Nike et Dove pour aider les filles à renforcer leur confiance en elles. Quelle que soit la discipline sportive, elles doivent pouvoir se sentir à leur place. Le contenu du programme a été réalisé en partenariat avec le Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport et le Centre for Appearance Research.

Pour consulter l'intégralité des ressources, rends-toi sur le site suivant :

www.bodyconfidentsport.com