Pour les filles, le plaisir de faire du sport devrait découler de leur expérience, pas de leur apparence. Mais bien souvent, elles sont préoccupées par leur image. Elles se comparent aux autres. Elles parlent de manière négative, positive ou excessive de leur apparence. Ou pire encore, elles évitent certaines activités par peur d'être jugées. En encourageant les filles à s'aimer, à se respecter et à s'écouter (leurs capacités, leurs limites et ce qui les rend uniques), on peut les aider à avoir confiance en elles et à vivre pleinement le sport.

Pourquoi les filles n'écoutent-elles pas leur corps ? Pour plusieurs raisons. Par exemple, une fille peut ignorer sa faim et sauter un repas par peur de prendre du poids. Elle peut aussi minimiser et supporter une blessure par crainte de manquer un match. Sans le savoir, les membres de l'équipe, les coachs et les parents peuvent, eux aussi, pousser les filles à ignorer les besoins de leur corps. Après tout, on leur a tellement répété qu'elles en faisaient trop ! À l'adolescence, c'est tout à fait normal d'écouter son corps, mais c'est surtout très important. Voilà le message à faire passer. Faisons en sorte que les filles écoutent leur corps et fassent du sport d'une manière qui leur convient.