Baskets et Chaussures Montantes

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Nike Mercurial Superfly 11 Club
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Baskets montantes : des chaussures pour des performances époustouflantes

Quand nous avons lancé notre première chaussure de basketball montante en 1973, nous nous étions donné pour mission de créer des chaussures de terrain exceptionnelles. Aujourd'hui, nous continuons d'innover. Sur la semelle extérieure, des éléments de traction spécialement conçus offrent liberté de mouvement et adhérence hors du commun. Les cols rembourrés maintiennent et protègent vos chevilles. Le résultat, ce sont des baskets hautes qui vous aident à donner le meilleur de vous-même.


Vous peaufinez une nouvelle figure de skateboard ? Il vous faut des chaussures sur lesquelles vous pouvez compter. Les baskets montantes Nike offrent un meilleur maintien au niveau de la cheville afin de protéger vos articulations lors des torsions, des tours et des atterrissages. Les tiges respirantes sont dotées d'une aération supplémentaire dans les zones clés pour que vous restiez au frais et concentré. Quant aux semelles adhérentes, elles assurent une accroche maximale sur votre skateboard.


Choisies par les plus grandes icônes mondiales du foot, nos chaussures de football à col changent la donne pour les joueurs de haut niveau. Ces high tops assurent un maintien supplémentaire lorsque vous bougez, tournez, vous arrêtez et pivotez. Grâce à leur tenue similaire à celle d'une chaussette, vos chaussures montantes deviennent un prolongement de votre corps. Pour des accélérations explosives, optez pour des modèles à semelles équipées de plaques Aerotrak. Les crampons à chevrons offrent une adhérence multidirectionnelle, tandis que les tiges texturées vous permettent de contrôler le ballon comme jamais.