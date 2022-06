Comment améliorer votre santé mentale grâce à l'exercice physique, selon Jennifer Heisz

Lorsque Jennifer Heisz a décidé de participer à un Ironman, ce n'était pas simplement pour se vanter. Après des années de recherches sur les bienfaits de l'exercice pour lutter contre l'anxiété et la dépression, elle a souhaité les ressentir par elle-même. La pandémie a ensuite entraîné la fermeture de son laboratoire et des salles de sport, et l'annulation des courses. Face à cette accumulation de stress et d'incertitude, elle a organisé son propre Ironman et l'a terminé toute seule. C'est ainsi qu'elle a découvert le paradoxe de la pandémie : la santé mentale est à la fois un facteur de motivation et un obstacle en matière d'exercice. Dans cet épisode, Jennifer Heisz se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer afin de lancer notre mini-série en trois parties centrée sur la santé mentale, et nous indique la marche à suivre lorsque l'anxiété vient freiner notre envie de bouger. Elle décrit également les effets de l'anxiété, du stress et de la dépression sur le corps et le cerveau et comment l'exercice peut contribuer à les atténuer. En se basant sur ses recherches scientifiques et son parcours d'athlète, elle nous explique qu'il n'est pas nécessaire de s'entraîner pour un Ironman pour nous remonter le moral, il suffit d'un peu d'exercice tous les jours.