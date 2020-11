Ai-je besoin de consommer plus de fer ?

Comment augmenter votre apport

Voici un petit résumé des principales sources de fer et de la dose dont vous avez besoin. Pour ceux qui n'y connaissent rien, sachez qu'il y a deux types de fer : le fer héminique d'origine animale, que l'on trouve en particulier dans la viande rouge et la volaille, et le fer non héminique, d'origine végétale. « Le fer contenu dans les aliments héminiques est généralement plus facile à absorber », explique Robin Foroutan. En revanche, le fer non héminique est lié à des composés végétaux naturels difficiles à décomposer, ajoute-t-elle, ce qui rend son absorption plus difficile.



L'apport journalier recommandé est de 8 milligrammes pour les hommes et de 18 milligrammes pour les femmes (27 si vous êtes enceinte), d'après les National Institutes of Health (NIH). Si vous êtes végétarien, vous avez besoin de près du double selon les NIH, pour compenser la mauvaise absorption. Pour faire le plein de ce minéral, mangez des épinards et d'autres légumes vert foncé à feuilles, des abricots secs et des pêches séchées, des pois, des haricots secs, des lentilles et des cœurs de palmier. Consultez votre médecin avant de commencer à augmenter drastiquement votre apport en fer ou même de songer à prendre un complément alimentaire, car un apport de 45 milligrammes ou plus, à moins d'avoir été prescrit, peut causer des problèmes d'estomac.



Pour aider votre corps à mieux absorber le fer non héminique, associez-le à des sources héminiques, comme par exemple en ajoutant un petit steak à votre bol d'épinards et de lentilles, le premier améliorant l'absorption de ce dernier. Ou si vous n'aimez pas la viande, combinez des aliments riches en fer et des aliments contenant de la vitamine C, comme les poivrons, les tomates, les agrumes et les fraises. « La vitamine C enclenche un processus chimique qui contribue à la décomposition de ces composés végétaux solides, pour qu'ils vous apportent plus de fer », explique Adam Feit, coordinateur en nutrition de la performance chez Precision Nutrition. Curieusement, les tanins contenus dans le thé et le café peuvent restreindre l'absorption du fer, alors essayez d'éviter d'en boire dans les 60 à 90 minutes qui suivent la consommation d'aliments riches en fer, ajoute le Dr Wardenaar.



Une fois que votre taux de fer est à nouveau correct, vous devriez commencer à vous sentir mieux en quelques jours, explique-t-il. Et vous ne voudrez plus jamais le tenir éloigné de votre assiette (ni de vos entraînements).