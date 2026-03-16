1. La semelle de la chaussure est usée

Parfois, un simple coup d'œil à la semelle extérieure (le dessous de la chaussure) et sur les côtés indique qu'il est temps d'acheter de nouvelles chaussures de running.

Il est normal que le motif de la semelle s'use, mais la semelle extérieure est généralement la dernière partie à se détériorer. Si une chaussure est plus usée que l'autre, cela peut déséquilibrer ta foulée (c'est-à-dire le schéma répétitif de tes mouvements), voire même la modifier. Tu pourrais rencontrer des gênes ou des douleurs, voire même t'exposer à des blessures plus importantes.

2. L'amorti a l'air de ne pas remplir sa mission

Les chaussures de running possèdent une semelle intermédiaire conçue pour absorber les chocs. Au fil des utilisations, la matière en mousse de la semelle intermédiaire a tendance à s'aplatir et à se comprimer, ce qui réduit l'absorption des chocs et peut augmenter les tensions sur les articulations.

Teste l'amorti d'une chaussure en appuyant sur la semelle intermédiaire avec le pouce. Dans les chaussures moelleuses ou à amorti maximal, la mousse doit toujours se comprimer et reprendre sa forme rapidement. Si elle semble dense, inégale, qu'elle présente des plis ou qu'elle met du temps à reprendre sa forme, la semelle intermédiaire peut être en train de se dégrader, même si la semelle extérieure semble encore intacte. Les lignes de compression le long de la paroi latérale indique que l'amorti commence a perdre de son efficacité.



Comment savoir si ta chaussure de running quotidienne a suffisamment d'amorti : une chaussure de running quotidienne doit protéger sans être instable. Si tu remarques que tu as plus de douleurs articulaires, que l'impact au sol est plus dur ou si tu ressens de la fatigue sur des parcours habituels, il se peut que ta chaussure ne fournisse plus l'amorti adéquat. Les chaussures doivent offrir la même sensation aux deux pieds, car une différence de fermeté peut indiquer une détérioration.



3. Tu as ces chaussures depuis un certain temps

Si tu cours régulièrement mais que tu ne sais pas combien de kilomètres tu parcours, la meilleure façon de savoir quand tu dois changer de chaussures, c'est de te baser sur le temps d'utilisation. La durée de vie d'une chaussure de running est généralement comprise entre 3 et 12 mois. Elle est plus longue pour les personnes qui courent occasionnellement et plus courte pour celles qui s'entraînent pour des courses de longue distance.

Peu importe la fréquence de tes entraînements. Si tu portes tes chaussures de running régulièrement depuis plusieurs mois, il faut peut-être songer à en changer.

4. Douleurs aux pieds ou aux articulations



L'un des principaux signes t'indiquant qu'il est temps de remplacer tes chaussures de running, ce ne sont pas les chaussures elles-mêmes, mais les effets qu'elles ont sur ton corps. Des douleurs articulaires inattendues, notamment au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, du bas du dos ou de la nuque, peuvent indiquer que tes chaussures sont usées et altèrent ta posture et ta foulée.

Comme les chaussures perdent de leur maintien et de leur amorti avec le temps, tes pieds risquent de bouger davantage dans les chaussures. Ces frottements entraînent des irritations et des ampoules.

L'augmentation progressive des douleurs au niveau des genoux, des hanches ou des chevilles, en particulier lors de runs faciles, indique souvent une diminution de l'amorti de la semelle intermédiaire plutôt qu'une erreur d'entraînement.

5. Tu as plus de mal à courir

Les situations suivantes doivent t'alerter : tes chaussures semblent tout à coup moins confortables, tu fatigues plus vite, tu as plus de courbatures que d'habitude, ou des runs que tu as déjà faits plusieurs fois te semblent plus difficiles.

Ça peut être dû à des changements au niveau de ton sommeil, de tes entraînements ou de ton alimentation. Mais ça peut aussi vouloir dire que tes chaussures de running ne sont plus à la hauteur. Sois attentif à ce que ton corps te dit. Des chaussures trop vieilles peuvent grandement compromettre tes performances physiques.

D'autres signes à surveiller