Tenues et vêtements d'été(213)

Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Meilleure vente
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
39,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
Meilleure vente
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short 8 cm pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro
Short 8 cm pour Femme
29,99 €
Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
109,99 €
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Veste de running pour homme
Meilleure vente
Nike Impossibly Light Windrunner
Veste de running pour homme
109,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
39,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Challenger
Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT pour homme
37,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
19,99 €
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
27,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
59,99 €
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
49,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
24,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
84,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro 365
Short 13 cm pour Femme
29,99 €
Nike Multiplier
Nike Multiplier Chaussettes mi-mollet (2 paires)
Nike Multiplier
Chaussettes mi-mollet (2 paires)
19,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike One
Nike One Pantalon taille haute repliable Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Pantalon taille haute repliable Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Challenger
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Club
Nike Club Short en molleton Flow pour homme
Nike Club
Short en molleton Flow pour homme
39,99 €
Nike Fast
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
39,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
34,99 €
Nike
Nike Chaussettes de trail mi-mollet (1 paire)
Nike
Chaussettes de trail mi-mollet (1 paire)
19,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
59,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Jordan Sport Crossover
Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike Miler
Nike Miler Débardeur de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Débardeur de running Dri-FIT pour homme
29,99 €
Nike Trail
Nike Trail Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Trail
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
69,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Débardeur Diamond pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Débardeur Diamond pour femme
34,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
54,99 €
Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Dri-FIT pour Homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Dri-FIT pour Homme
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Meilleure vente
Nike Pro
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes pour homme
Nike Miler
Haut de running à manches courtes pour homme
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
34,99 €
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training (3 paires)
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training (3 paires)
17,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short en mesh Dri-FIT pour homme
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt Max90
Nike Sportswear
T-shirt Max90
34,99 €
Nike Form
Nike Form Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Form
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
39,99 €
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT pour homme
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness Dri-FIT pour homme
34,99 €

Vêtements d'été : donne-toi à fond

À la belle saison, nos tenues d'été t'aident à rester au frais. Nous utilisons des tissus légers et respirants qui favorisent la circulation de l'air autour de ton corps. De plus, nos coupes épurées te permettent de bouger librement. Opte pour des débardeurs et des shorts qui offrent une protection minimale, ou choisis des t-shirts à manches longues et des pantalons longs qui te mettent bien à l'abri du soleil.


Reste au frais


Chez Nike, nous savons que repousser tes limites exige que tu transpires. C'est pourquoi notre ligne d'habits d'été intègre notre célèbre matière Dri-FIT. Ses fibres techniques évacuent l'humidité vers la surface du tissu, pour qu'elle sèche rapidement. Cela t'assure fraîcheur et concentration, plus longtemps. Pour un confort optimal, sélectionne des vêtements Nike pour l'été dotés d'empiècements en mesh. Nous les plaçons dans les zones qui ont tendance à chauffer afin de favoriser la circulation de l'air là où tu en as le plus besoin.


Protège-toi du soleil


Ta passion, c'est le running, les randonnées, les sports de raquette ? Si tu t'entraînes dehors, tu dois te protéger du soleil. Nos tenues pour l'été anti-UV empêchent les rayons UVA et UVB d'atteindre les zones que les vêtements couvrent. Des détails pratiques comme des manches à ouvertures pour les pouces tiennent tout en place, tandis que les tissus extensibles augmentent la liberté de mouvement.


Une performance qui part des pieds


Ta réussite repose sur des bases solides quand tu sélectionnes une paire de chaussures de qualité supérieure au sein de notre collection été. Nos semelles extérieures variées s'adaptent à tes activités. Pour les entraînements sur surface dure, opte pour des semelles extérieures légèrement texturées et en caoutchouc. Elles te procurent l'adhérence et la résistance nécessaires pour tenir la distance. Tu t'entraînes dans la nature ? Nos chaussures de randonnée et de trail sont dotées de crampons techniques qui assurent ta stabilité sur les terrains accidentés. Question amorti, notre mousse réactive absorbe les chocs et les impacts afin de réduire l'épuisement et le risque de blessure. Découvre une bonne sensation de rebond dynamique dans des baskets équipées de nos unités Nike Air innovantes. Elles absorbent l'énergie de ton mouvement, puis reprennent leur forme de façon à te propulser vers ta prochaine foulée.


Des vêtements d'été performants pour les futures stars


Nous sommes convaincus que les jeunes athlètes méritent la même qualité que les idoles qui les inspirent. C'est pourquoi nos vêtements d'été pour enfant intègrent des tissus extensibles qui favorisent une liberté de mouvement absolue. Tu découvriras aussi des matières anti-transpiration qui évacuent la chaleur et l'humidité tout en assurant plus de confort. Si la température baisse, les enfants peuvent enfiler des vêtements légers qui les protègent des courants d'air et préservent la chaleur.


Move to Zero de Nike


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements d'été portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.