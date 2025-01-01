Sweats d'été : pensés pour profiter du soleil
Quand le soleil est au rendez-vous, tu as besoin de vêtements qui te gardent au frais. Notre collection de pulls d'été propose des modèles légers et respirants, parfaits pour l'entraînement. Avec leurs matières douces et leurs coupes amples, tu peux enfiler facilement ces basiques et les retirer dès que tu commences à transpirer. Choisis parmi des hauts monochromes intemporels ou opte pour un sweat d'été dans une couleur ensoleillée qui donne la pêche.
Bouger et se protéger des UV
Si tu fais du sport dehors ou si tu passes de longues journées au soleil, on a l'équipement qu'il te faut. Découvre nos sweats d'été en jersey léger dotés d'une protection contre les UVA et les UVB. Nos hauts à manches longues pour les enfants plus âgés couvrent bien les bras et le torse. De plus, leur tissu en mesh lisse est doux au toucher et juste assez extensible pour rester confortable.
Des matières polyvalentes
Quand la température commence à monter, remplace tes gros pulls d'hiver par l'un de nos sweats à capuche d'été légers en molleton doux. À mi-chemin entre le tissu Fleece et le jersey, cette matière est idéale pour les journées plus chaudes : les bouclettes à l'intérieur la rendent ultra-douce au toucher et très respirante. Avec un modèle zippé, tu as le choix de porter ton haut ouvert ou fermé. Tu trouveras aussi des sweats amples pour l'été avec des épaules légèrement tombantes et une coupe drapée. Faciles à superposer, ils s'enfilent en un clin d'œil et se retirent rapidement quand tu n'en as plus besoin.
Des sweats à capuche pratiques
Si la chaleur s'annonce, opte pour un sweat à capuche d'été Nike doté de propriétés anti-transpiration. Prenons par exemple notre technologie Nike Dri-FIT : ce tissu innovant évacue la transpiration de la peau et sèche plus rapidement pour que tu restes au sec et à l'aise. Découvre également notre Fleece bouclé haut de gamme, lisse à l'extérieur et doux à l'intérieur. Cette matière respirante t'apporte une chaleur légère lors des journées plus fraîches.
Des pulls de qualité aux détails pratiques
Pour que tu puisses bouger confortablement, nous avons ajouté des détails astucieux à nos pulls et hoodies d'été, comme des poignets et des ourlets côtelés. Fabriqués avec des matières extensibles, ils restent bien en place quand tu t'actives. Tu veux plus de protection ? Certains de nos sweats d'été possèdent des ouvertures pour les pouces pratiques au niveau des manches. Nous proposons aussi des modèles avec des poches avant, idéales pour emporter tes indispensables. De plus, tous nos vêtements sont lavables en machine pour un entretien facile.
Tournés vers l'avenir
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des pulls et sweats d'été portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont faits avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.