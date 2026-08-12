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Shorts Dri-Fit pour femme

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Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
64,99 €
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
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Nike Flow
Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
79,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
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NikeCourt Ace Advantage
Short de tennis Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
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Nike Tempo
Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
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Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
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Nike Flow
Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
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Nike Swift Breathe
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
59,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
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Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
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Jordan Sport
Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
49,99 €
Nike Attack
Nike Attack Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
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Nike Attack
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
29,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 18 cm pour femme
74,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
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Nike Pro
Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
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Nike Academy
Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
24,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 5 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 5 cm pour femme
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
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Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
32,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute 8 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short taille haute 8 cm pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short de running pour femme
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short de running pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
74,99 €
Nike Strike
Nike Strike Short de foot en maille Dri-FIT pour femme
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Nike Strike
Short de foot en maille Dri-FIT pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
74,99 €
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
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A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
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Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Cycliste taille haute 15 cm pour femme
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Jordan Sport Flightweight
Cycliste taille haute 15 cm pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
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Nike Pro
Short 2-en-1 pour Femme
42,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
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Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
44,99 €
NikeCourt
NikeCourt Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
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NikeCourt
Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
44,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Short taille haute Dri-FIT pour femme
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Nike 24.7 PerfectStretch
Short taille haute Dri-FIT pour femme
64,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Short en jersey Nike pour homme
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KD x NOCTA
Short en jersey Nike pour homme
79,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short imprimé 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short imprimé 13 cm pour femme
74,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Jordan Sport Essentials
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
59,99 €
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Short décontracté pour femme
NikeSKIMS Airy
Short décontracté pour femme
64,99 €
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike ACG
Nike ACG Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
69,99 €
Nike SB
Nike SB Short de skateboard
Nike SB
Short de skateboard
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
59,99 €
FFF 2026 Stadium Domicile
FFF 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FFF 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Golf Club
Nike Golf Club Short de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Golf Club
Short de golf Dri-FIT pour femme
69,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
44,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Short Diamond
Matériaux recyclés
Jordan Dri-FIT Sport
Short Diamond
49,99 €
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Short de football en maille pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Park 3
Short de football en maille pour Femme
17,99 €
Nike Form
Nike Form Shorty pour femme
Matériaux recyclés
Nike Form
Shorty pour femme
39,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
64,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
59,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short d'athlétisme 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short d'athlétisme 13 cm pour femme
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
34,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Short décontracté pour femme
NikeSKIMS Airy
Short décontracté pour femme
64,99 €
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike ACG
Nike ACG Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
69,99 €
Nike SB
Nike SB Short de skateboard
Nike SB
Short de skateboard
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
59,99 €
FFF 2026 Stadium Domicile
FFF 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FFF 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Golf Club
Nike Golf Club Short de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Golf Club
Short de golf Dri-FIT pour femme
69,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
44,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Short Diamond
Matériaux recyclés
Jordan Dri-FIT Sport
Short Diamond
49,99 €
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Short de football en maille pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Park 3
Short de football en maille pour Femme
17,99 €
Nike Form
Nike Form Shorty pour femme
Matériaux recyclés
Nike Form
Shorty pour femme
39,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
64,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
59,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short d'athlétisme 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short d'athlétisme 13 cm pour femme
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
34,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
74,99 €

Shorts à séchage rapide pour femme : reste à l'aise au moment décisif

Sport rime avec confort grâce à nos shorts pour femme quick dry. Pour une respirabilité maximale, mise sur des shorts dotés d'empiècements en mesh dans les zones les plus sollicitées. Ils favorisent la circulation de l'air autour du corps, pour que tu restes à l'aise. De plus, les tissus légers ne t'alourdissent pas quand tu t'entraînes. La technologie innovante de nos shorts Dri-FIT pour femme éloigne la transpiration de la peau et la dépose à la surface du tissu. Elle s'évapore ainsi plus rapidement, pour te garder au frais et au sec lorsque l'intensité augmente.

Quelle que soit ta façon de bouger, nos shorts en molleton pour femme vont suivre le rythme. Fentes, sauts, squats, tu peux tout faire aisément dans un modèle en tissu stretch qui épouse les formes. Chaque pièce est extensible dans toutes les directions afin de permettre une amplitude de mouvement naturelle. Si tu souhaites plus de maintien, les versions en tissu de compression améliorent la circulation et gardent les muscles au chaud entre deux répétitions.

Les tailles élastiques assurent une tenue idéale et ne vont pas rouler ou te pincer pendant tes mouvements. Et pour une meilleure couverture, opte pour un short taille haute ou un modèle double couches. Tu sors en ville ? Les articles à poches fendues et poches zippées à l'arrière sont parfaits pour garder tes affaires à portée de main. Notre Nike Swoosh emblématique orne toute la collection, apportant une preuve de qualité à ta garde-robe de sport.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des shorts à séchage rapide pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester résistant est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés.