Shorts bleu marine pour femme : bouge comme tu veux
Légers, extensibles et offrant un bon maintien, les shorts bleus pour femme Nike te permettent de bouger en toute liberté. Il y a des versions anti-transpiration dotées de la technologie Dri-FIT innovante qui éloigne l'humidité de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement. Tu restes ainsi au sec et à l'aise. Tu trouveras aussi des modèles équipés de la Nike Stealth Evaporation Tech qui contribue à réduire les traces de transpiration en dispersant l'humidité. Le tissu sèche vite, offrant une sensation de fraîcheur. Tu veux un short bleu foncé pour femme laissant circuler l'air ? Mise sur un modèle doté de fentes à l'ourlet, gage de plus de liberté pour le running, les étirements ou les sauts. Côté matières, il y a des tissus tissés ultra-doux et soyeux. Notre collection comprend des shorts bleu roi pour femme originaux ainsi que des versions bleu marine classiques. Si tu souhaites plus de maintien, adopte un short comprenant une doublure ajustée qui réduit les frottements, afin que tu puisses repousser tes limites, sans distractions.
Découvre des shorts bleu ciel pour femme dans la coupe qui te convient. Des modèles taille mi-haute à large ceinture élastique qui épousent le tronc aux versions taille haute à coupe épurée qui sculptent et maintiennent, en passant par les pièces sans coutures à l'avant qui empêchent le tissu de remonter et assurent une tenue impeccable. Il y a aussi des articles à coutures douces qui restent confortables, quels que soient tes mouvements. De plus, tu pourras garder tes affaires à portée de main dans les grandes poches à l'arrière.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un short pour femme bleu portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester résistant est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés. C'est l'une de nos réponses face à ce défi.