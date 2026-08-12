Vêtements Club Fleece

(140)
Nike Club
Nike Club Pantalon de jogging en molleton pour Homme
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Pantalon de jogging en molleton pour Homme
54,99 €
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Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
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Haut en tissu Fleece pour homme
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Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
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Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon cargo pour ado
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Pantalon cargo pour ado
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Pantalon de jogging pour homme
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Nike Sportswear Club Pantalon à cordons élastiques en tissu Fleece pour homme
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Nike Sportswear Club Pantalon en molleton oversize pour homme
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Matériaux recyclés
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Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
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Sweat à capuche et zip pour ado
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon de jogging pour ado
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Pantalon de jogging pour ado
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour Homme
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Pantalon en Fleece à ourlet ouvert pour homme
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Short cargo en tissu Fleece pour Homme
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
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Sweat pour ado
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
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Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
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Nike Club Pantalon en tissu Fleece à ourlet ouvert pour homme
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Pantalon en tissu Fleece à ourlet ouvert pour homme
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Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Short en molleton pour ado
Meilleure vente
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Short en molleton pour ado
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Short en molleton Flow pour homme
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Nike Club Short en tissu Fleece pour homme
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Short en tissu Fleece pour homme
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Tissu Fleece Turquie 2026
Tissu Fleece Turquie 2026 Sweat à capuche Nike Club pour Homme
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Sweat à capuche Nike Club pour Homme
69,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Pantalon de jogging Nike Football pour homme
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Nike Club
Nike Club Short en molleton Flow pour homme
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Short en molleton Flow pour homme
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FFF Club
FFF Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
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Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantalon de jogging de foot pour ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
Pantalon de jogging de foot pour ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweat à capuche Nike Football pour pré-ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
Sweat à capuche Nike Football pour pré-ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweat oversize à col ras-du-cou Nike Football pour pré-ado
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Sweat oversize à col ras-du-cou Nike Football pour pré-ado
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Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
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Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Pantalon de survêtement en tissu Fleece pour ado
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche en molleton pour ado
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
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Sweat à capuche pour ado
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Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
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Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
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Paris Saint-Germain City Side Domicile
Paris Saint-Germain City Side Domicile Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
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Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
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Paris Saint-Germain City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
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Paris Saint-Germain City Side Domicile
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Paris Saint-Germain Club Fleece
Paris Saint-Germain Club Fleece Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)
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Nike
Nike Ensemble deux pièces à zip Club pour bébé (12 - 24 mois)
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Ensemble deux pièces à zip Club pour bébé (12 - 24 mois)
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Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon cargo pour ado
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Pantalon cargo pour ado
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New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
New York Knicks Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
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Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Oklahoma City Thunder Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
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Angleterre Club Fleece
Angleterre Club Fleece Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)
Exclusion promo
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Nike
Nike Ensemble deux pièces à zip Club pour enfant
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Ensemble deux pièces à zip Club pour enfant
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Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
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Nike Club Short en molleton Flow pour homme
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FFF Club
FFF Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantalon de jogging de foot pour ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweat à capuche Nike Football pour pré-ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
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Nike Sportswear Air Max Pantalon de survêtement en tissu Fleece pour ado
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Nike Sportswear Club Sweat à capuche en molleton pour ado
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Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
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Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
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Paris Saint-Germain City Side Domicile
Paris Saint-Germain City Side Domicile Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
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Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
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Paris Saint-Germain Club Fleece Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)
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Ensemble deux pièces à zip Club pour bébé (12 - 24 mois)
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Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
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New York Knicks Courtside
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Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
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Angleterre Club Fleece
Angleterre Club Fleece Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)
Exclusion promo
Angleterre Club Fleece
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Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
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Vêtements Nike Club Fleece : épurés et décontractés

Mise tout sur le confort avec la collection Nike Club Fleece. Notre gamme comprend des pantalons de jogging, des hoodies et des sweats à col ras-du-cou en molleton bouclé et en tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne. Les matières premium offrent une finition impeccable, une respirabilité et une douceur optimales pour tes séances à la salle ou tes moments de détente. Tu trouveras des shorts longueur mi-cuisse, mais aussi des pantalons cargo polyvalents avec plusieurs poches.


Que tu préfères un modèle à enfiler ou un haut à zip, nos sweats à capuche Club Fleece se portent facilement en superposition. Les coupes standard offrent une silhouette plus épurée. Les designs oversize te laissent plus d'espace. Les manches tombantes assurent un drapé élégant et les coupes amples sont parfaites à superposer. Tu cherches le sweat-shirt idéal ? Nos modèles Club Fleece sont indispensables. Les logos Swoosh brodés sur la poitrine donnent au tissu Fleece doux une allure élégante pour rehausser tes tenues quotidiennes.


Besoin d'un bas ? Tu as le choix entre des pantalons de jogging à ourlet ouvert qui recouvrent tes chaussures et des pantalons épurés avec des chevilles côtelées. Ils possèdent une coupe ample au niveau des hanches qui se resserre aux chevilles. Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est lisse des deux côtés et particulièrement doux. La taille élastique et le cordon de serrage externe garantissent un ajustement confortable et personnalisé.


Il faut habiller toute la famille ? Tu trouveras aussi des vêtements Nike Club Fleece en taille enfant. Nos sweat-shirts et nos sweats à capuche confortables sont duveteux à l'intérieur, parfaits pour se réchauffer pendant les pauses dans le froid et les matchs de foot en hiver. Les sweat-shirts boxy sont amples au niveau du corps et légèrement raccourcis : ils te permettent de bouger sans être trop larges. Notre tissu Fleece léger est brossé à l'intérieur pour plus de douceur et très agréable sur la peau fragile des plus jeunes.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements Nike Club Fleece portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.