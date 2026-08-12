  1. Vêtements
    2. /
  2. Sweats à capuche et sweats

Hoodies et sweats Club Fleece

(82)
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
+4
Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
64,99 €
Nike Club
Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
Nike Club
Haut en tissu Fleece pour homme
59,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton entièrement zippé pour Homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton entièrement zippé pour Homme
69,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
69,99 €
FFF Club
FFF Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
FFF Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour Homme
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour Homme
69,99 €
Tissu Fleece Turquie 2026
Tissu Fleece Turquie 2026 Sweat à capuche Nike Club pour Homme
Tissu Fleece Turquie 2026
Sweat à capuche Nike Club pour Homme
69,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweat oversize à col ras-du-cou Nike Football pour pré-ado
Dernières sorties
Kylian Mbappé Club Fleece
Sweat oversize à col ras-du-cou Nike Football pour pré-ado
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweat à capuche Nike Football pour pré-ado
Dernières sorties
Kylian Mbappé Club Fleece
Sweat à capuche Nike Football pour pré-ado
54,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
Dernières sorties
Nike Sportswear Athletic
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
Nike Sportswear
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
+9
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
44,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche en molleton pour ado
Dernières sorties
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche en molleton pour ado
49,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
69,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
New York Knicks Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
79,99 €
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Oklahoma City Thunder Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
+2
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
69,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
Paris Saint-Germain Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
49,99 €
Nike Club
Nike Club Haut en molleton pour Homme
Nike Club
Haut en molleton pour Homme
59,99 €
Team 31 Club
Team 31 Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Team 31 Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Haut à demi-zip Nike NBA Club pour homme
Los Angeles Lakers Courtside
Haut à demi-zip Nike NBA Club pour homme
79,99 €
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
89,99 €
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Paris Saint-Germain City Side Domicile Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
59,99 €
New York Knicks Club
New York Knicks Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
New York Knicks Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Angleterre Club
Angleterre Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Angleterre Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
69,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Sweat à col ras-du-cou en molleton pour homme
Nike Club Rules
Sweat à col ras-du-cou en molleton pour homme
99,99 €
Croatie 2026
Croatie 2026 Sweat à capuche Nike Club pour Homme
Croatie 2026
Sweat à capuche Nike Club pour Homme
69,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton pour homme
64,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Sweat à capuche pour ado
Nike x LEGO® Collection
Sweat à capuche pour ado
59,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à col ras-du-cou oversize en molleton pour homme
Nike Sportswear Club
Sweat à col ras-du-cou oversize en molleton pour homme
59,99 €
Brazil Club
Brazil Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
Brazil Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
69,99 €
FFF Club
FFF Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
FFF Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
49,99 €
Springboks
Springboks Haut en molleton pour homme
Springboks
Haut en molleton pour homme
64,99 €
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Chicago Bulls Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Cleveland Cavaliers Club
Cleveland Cavaliers Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Cleveland Cavaliers Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Inter Milan City Side
Inter Milan City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Inter Milan City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
89,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
Boston Celtics Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
49,99 €
Ja Nike Club
Ja Nike Club Sweat à capuche de basket pour homme
Ja Nike Club
Sweat à capuche de basket pour homme
84,99 €
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Tottenham Hotspur City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
89,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche pour ado
49,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
Chelsea FC Club
Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
64,99 €
Team 31
Team 31 Haut Nike Club Fleece pour homme
Team 31
Haut Nike Club Fleece pour homme
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche ample à 1/4 de zip pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche ample à 1/4 de zip pour ado
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut de danse à manches longues en Fleece pour pré-ado (fille)
Nike Sportswear
Haut de danse à manches longues en Fleece pour pré-ado (fille)
59,99 €
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Paris Saint-Germain City Side Domicile Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
59,99 €
New York Knicks Club
New York Knicks Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
New York Knicks Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Angleterre Club
Angleterre Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Angleterre Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
69,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Sweat à col ras-du-cou en molleton pour homme
Nike Club Rules
Sweat à col ras-du-cou en molleton pour homme
99,99 €
Croatie 2026
Croatie 2026 Sweat à capuche Nike Club pour Homme
Croatie 2026
Sweat à capuche Nike Club pour Homme
69,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton pour homme
64,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Sweat à capuche pour ado
Nike x LEGO® Collection
Sweat à capuche pour ado
59,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à col ras-du-cou oversize en molleton pour homme
Nike Sportswear Club
Sweat à col ras-du-cou oversize en molleton pour homme
59,99 €
Brazil Club
Brazil Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
Brazil Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
69,99 €
FFF Club
FFF Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
FFF Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
49,99 €
Springboks
Springboks Haut en molleton pour homme
Springboks
Haut en molleton pour homme
64,99 €
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Chicago Bulls Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Cleveland Cavaliers Club
Cleveland Cavaliers Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Cleveland Cavaliers Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Inter Milan City Side
Inter Milan City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Inter Milan City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
89,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
Boston Celtics Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
49,99 €
Ja Nike Club
Ja Nike Club Sweat à capuche de basket pour homme
Ja Nike Club
Sweat à capuche de basket pour homme
84,99 €
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Tottenham Hotspur City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
89,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche pour ado
49,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
Chelsea FC Club
Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
64,99 €
Team 31
Team 31 Haut Nike Club Fleece pour homme
Team 31
Haut Nike Club Fleece pour homme
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche ample à 1/4 de zip pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche ample à 1/4 de zip pour ado
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut de danse à manches longues en Fleece pour pré-ado (fille)
Nike Sportswear
Haut de danse à manches longues en Fleece pour pré-ado (fille)
59,99 €

Hoodies et sweats Nike Club Fleece : conçus pour le confort

À l'entraînement ou lors de tes moments de détente, un hoodie Nike Club Fleece optimise le confort de chaque mouvement. Nous proposons des modèles pour homme, femme et enfant, lisses à l'extérieur et doux à l'intérieur. Les sweats en Fleece léger se superposent en toute simplicité quand tu as besoin d'un peu plus de chaleur. Quant à nos modèles en Fleece brossé semi-épais, ils te gardent au chaud sans se déformer. Découvre des textures brossées douces. Tu cherches un vêtement aussi douillet qu'une pièce en Fleece et dont le toucher rappelle le jersey ? Sélectionne nos sweats à capuche et pantalons de jogging en molleton. Les boucles non brossées à l'intérieur créent une texture douce et respirante.


Choisis un sweat Nike Club Fleece dont la coupe te plaît. Une détente absolue t'attend grâce à nos modèles oversize qui rendent tes jours de repos encore plus agréables. Si la liberté de mouvement est ta priorité, un hoodie court t'assurera des étirements incomparables. Si tu cherches un look classique, sélectionne un sweat à capuche à enfiler. Tu pourras ranger tes affaires essentielles dans ses poches kangourou spacieuses. D'autre part, les bords côtelés au niveau de l'ourlet et des poignets créent un style impeccable tout en préservant la chaleur. Tu veux pouvoir varier les plaisirs librement ? Fais ton choix entre nos hoodies en Fleece à quart de zip ou zip intégral. Tu peux les porter fermés pour plus de chaleur, ou ouverts si tu cherches une sensation plus aérée. De plus, les capuches double épaisseur t'offrent une meilleure isolation en cas de pluies imprévues.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Envie de nous rejoindre ? Choisis des hoodies et sweats Nike Club Fleece portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.