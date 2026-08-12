Sweats à capuche et pulls Chelsea : affiche tes couleurs
Où que tu sois et quelle que soit la manière dont tu encourages ta team, nos hoodies et sweats Chelsea te rapprochent de l'action du match. Chaque pièce présente les couleurs emblématiques de l'équipe, avec des détails inspirés des motifs et des designs de la dernière saison. L'écusson du club apporte à ton haut de football une marque d'authenticité indispensable.
Une tenue superposée
Tu te rends à l'entraînement ou tu t'échauffes sur la ligne de touche ? Pour que tes muscles soient prêts pour le match, il est essentiel de rester au chaud. C'est pourquoi nos sweats à capuche Chelsea assurent une isolation efficace pour conserver la chaleur. Les tissus techniques à la fois légers et résistants offrent une bonne protection et une grande liberté de mouvement. Les finitions brossées sont douces et agréables à porter. Choisis des modèles zippés pour te couvrir et enlever ton haut plus facilement en cas de besoin. Tu peux aussi opter pour un modèle à enfiler, idéal à superposer.
Pour les entraînements dans le froid
Des runs matinaux aux séances d'entraînement après le travail en passant par les aventures en plein air, tu as besoin de vêtements à superposer qui s'adaptent à tes mouvements. Nos pulls Chelsea en molleton offrent une isolation efficace, parfaite pour te protéger. Et quand tu commences à te réchauffer, notre célèbre technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration de la peau : elle déplace l'humidité vers la surface du vêtement pour qu'elle sèche rapidement. Tu peux donc rester à l'aise et au sec plus longtemps et te concentrer sur tes performances.
Accompagner la prochaine génération
Nous savons que les jeunes athlètes du monde entier aiment s'inspirer de leurs héros quand ils s'entraînent. Notre gamme de hoodies Chelsea comprend des modèles enfant pour les futures superstars. Ils trouveront des tissus doux et isolants pour se sentir à l'aise et protégés pendant les échauffements et les moments de récupération. Les coupes simples conçues pour l'action facilitent les mouvements dans toutes les directions. Les vêtements avec des poches pratiques sont parfaits pour garder les mains bien au chaud en attendant de commencer à jouer. Les petits sont prêts à relever le défi.
Les petits détails qui font toute la différence
Parce que chaque chose compte pour réaliser tes meilleures performances, nous fabriquons nos sweats à capuche du Chelsea F.C. en accordant une grande attention aux détails. Les poignets et les ourlets côtelés maintiennent le vêtement bien en place quand tu commences à bouger. Les capuches sont dotées de cordons de serrage réglables pour un ajustement parfait. En plus, les matières ultra-extensibles s'adaptent à tes mouvements. Tu as besoin d'emporter des affaires ? Les poches zippées te permettront de garder tes objets de valeur en sécurité.
Pour un avenir plus durable
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Tu veux nous rejoindre ? Pour encourager le Chelsea F.C., choisis des hoodies portant la mention « Matières durables » : elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.