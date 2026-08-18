Affiche ton soutien à Chelsea dans leur troisième tenue 2025/26
Suis les Blues où que la saison les mène grâce à notre gamme de troisièmes tenues Chelsea. Tu regardes le match entre amis sur le canapé ou tu as la chance d'encourager l'équipe depuis les tribunes ? Nos maillots, hauts et shorts te rapprochent de l'action. Découvre des modèles inspirés des derniers motifs et coloris de la saison portés par les équipes masculine et féminine.
Le foot, c'est encore mieux quand on y joue. Notre tenue Total 90 Chelsea intègre notre fameuse technologie Dri-FIT. Les fibres évacuent la transpiration, puis la transportent à la surface afin qu'elle sèche rapidement. De plus, les propriétés respirantes favorisent la circulation de l'air autour du corps. Ainsi, la chaleur s'évacue plus efficacement. Ta fraîcheur et ta sérénité sont préservées plus longtemps pour que tu puisses te concentrer sur le match et gagner. Tu superposes des pièces pour t'entraîner dans le froid ? Nos hauts et pantalons d'entraînement dotés de coupes sobres et épurées t'assurent l'isolation nécessaire pour rester au chaud sans t'alourdir ou t'encombrer.
Les futures stars du foot s'inspirent de leurs idoles sur le terrain pour améliorer leur technique grâce aux tailles junior de notre troisième maillot Chelsea, fabriqué à partir des mêmes matières de qualité supérieure que notre gamme adulte. La transpiration est évacuée de façon à favoriser la fraîcheur et la concentration, tandis que les fibres extensibles optimisent le mouvement dans toutes les directions. Enfin, les tissus légers procurent douceur et confort.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis une troisième tenue Chelsea 2025/26 portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.