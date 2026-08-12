Maillots de Chelsea pour femme : partagez l'engouement
Notre passion pour le beau jeu a commencé en 1979 lorsque nous avons lancé notre première tenue de foot Nike. Depuis, nous soutenons les fans et les joueuses avec des modèles de qualité supérieure, comme nos maillots de Chelsea pour femme. Que vous regardiez le match à la télévision ou à Stamford Bridge, nos ensembles femme du Chelsea FC vous aident à vous sentir au plus près de l'action. Chaque pièce est ornée de l'écusson distinctif du club et de notre propre Nike Swoosh, de sorte que votre nouveau maillot vous assure d'être toujours au top.
Encouragez l'équipe avec les dernières créations de la saison
Conçus dans des coloris caractéristiques et dotés des derniers motifs de l'équipe, nos maillots de Chelsea pour femme sont parfaits pour afficher votre allégeance. Nous fabriquons nos modèles en nous inspirant de ceux que portent vos héroïnes sur le terrain et en les agrémentant d'un écusson emblématique qui leur apporte la touche finale. Les couleurs fidèles aux tenues des pros donnent à votre maillot une visibilité instantanée et un attrait particulier, tandis que les détails soigneusement élaborés garantissent l'authenticité de votre nouveau maillot.
Un ensemble de qualité pro pour des matchs mémorables
Qu'il s'agisse de séances d'entraînement après le travail ou le week-end ou d'un match de championnat, la meilleure partie du beau jeu, c'est d'y jouer soi-même. Grâce à notre technologie Nike Aero-FIT unique, nos maillots de Chelsea pour femme font circuler l'air sur la peau pour que la transpiration s'évapore rapidement. De plus, les fibres extensibles permettent à votre maillot de suivre chacun de vos mouvements et de conserver sa forme pendant toute la durée du match. Résultat ? Vous restez au sec et concentrée plus longtemps, ce qui vous assure de donner le meilleur de vous-même, du coup d'envoi au coup de sifflet final.
Pour les aventures au quotidien
Nos t-shirts sont l'option idéale pour afficher votre soutien, quoi que la journée vous réserve. Ils sont fabriqués dans des tissus respirants en coton majoritaire qui sont doux pour la peau et coupés dans des silhouettes épurées et naturellement confortables. Misez sur des modèles à manches courtes pour les journées ensoleillées, ou restez au chaud avec des hauts à manches longues confectionnés dans des matières plus épaisses. Côté design, vous trouverez des tenues unies simples ainsi que des écussons audacieux et des détails contrastés.
Trouvez la coupe idéale
Chez Nike, nous nous engageons à soutenir et à célébrer les fans et les joueuses, quelle que soit leur morphologie. C'est pourquoi nos maillots de Chelsea pour femme sont déclinés dans un choix de coupes et de tailles, pour aider chaque personne à trouver le modèle idéal. Optez pour une silhouette soignée et épurée qui vous assurera une grande liberté de mouvement, ou choisissez une coupe plus ample à l'allure décontractée.
Préserver l'avenir de notre planète
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des tenues Chelsea pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.