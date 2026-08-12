CHELSEA FC

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Tenues et Maillots Domicile de Chelsea 2026/27

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LES INDOMPTABLES
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Inspirée de l'héritage. Conçue pour le futur.
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Tenues domicile de Chelsea : une performance de champion sur le terrain

Les tenues domicile du Chelsea FC de Nike intègrent des détails caractéristiques dans la nuance de bleu vif du club. Pour représenter votre équipe préférée, enfilez tout simplement un maillot domicile de Chelsea avant de vous rendre dans les gradins ou sur le terrain. Sur la poitrine, vous trouverez le logo emblématique du lion tenant un bâton, en face du Swoosh de Nike.


Rentrez sur le terrain avec assurance grâce à notre technologie Aero-FIT innovante, conçue pour vous aider à rester au frais et au sec tout au long du match, de façon à ce que vous puissiez être concentré et donner le meilleur de vous-même. Et ce n'est pas tout : pour notre plus grande fierté, notre nouvelle tenue domicile de Chelsea s'inscrit dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike. Les maillots et shorts légers de notre tenue domicile de Chelsea sont fabriqués à partir de fibres de polyester recyclées, idéales pour la planète comme pour le terrain de foot.


Lorsque vous pénétrez sur le terrain, il vous faut un maintien infaillible. C'est là que nos chaussettes de foot du Chelsea FC entrent en jeu. Grâce à un rembourrage placé stratégiquement sous la plante du pied, elles sont confortables tout au long de la journée.