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Vêtements Nike Black Friday 2026

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Nike Miler
Nike Miler Haut de running Dri-FIT à manches courtes pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut de running Dri-FIT à manches courtes pour homme
30 % de réduction
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
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Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT pour homme
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 13 cm pour femme (grande taille)
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
28 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
29 % de réduction
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt pour homme
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T-shirt pour homme
30 % de réduction
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short 2-en-1 pour Femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour homme
Nike Sportswear
T-shirt pour homme
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Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
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Nike Tempo
Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
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Luka
Luka T-shirt pour homme
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T-shirt pour homme
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Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
29 % de réduction
Nike Basics
Nike Basics Socquettes pour enfant (3 paires)
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Socquettes pour enfant (3 paires)
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Nike Stride
Nike Stride Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
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Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Legging droit pour femme
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Legging droit pour femme
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
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Nike Strike
Nike Strike Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Strike
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour homme
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Unlimited
Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Ensemble deux pièces avec short Futura Icon pour enfant
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Nike Sportswear
Ensemble deux pièces avec short Futura Icon pour enfant
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Nike One
Nike One Short 12,5 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 12,5 cm pour femme
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Nike
Nike Short de training 23 cm pour Homme
Matériaux recyclés
Nike
Short de training 23 cm pour Homme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Breathe
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Polo ample en jersey à lacets pour femme
Nike Sportswear
Polo ample en jersey à lacets pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
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Legging long taille haute pour femme
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Nike Stride
Nike Stride Short de running hybride 13 cm Dri-FIT pour homme
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Nike Stride
Short de running hybride 13 cm Dri-FIT pour homme
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Jordan Flight
Jordan Flight Haut en jersey pour homme
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Haut en jersey pour homme
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Short de sport pour ado
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Short de sport pour ado
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour homme
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Short pour homme
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
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Sweat à capuche pour ado
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Los Angeles Lakers Essential
Los Angeles Lakers Essential T-shirt Nike NBA pour homme
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T-shirt Nike NBA pour homme
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Kobe
Kobe T-shirt de basketball Nike Dri-FIT pour Homme
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FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
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FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
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Nike Swim HydraStrong
Nike Swim HydraStrong Maillot de bain une pièce à bretelles croisées pour Femme
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Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
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Milwaukee Bucks Essential
Milwaukee Bucks Essential T-shirt Nike NBA pour homme
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T-shirt Nike NBA pour homme
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LeBron
LeBron T-shirt Nike NBA pour homme
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Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies Tee-shirt Nike NBA pour Homme
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour Femme
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Nike One
Nike One Short 12,5 cm pour femme
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Short 12,5 cm pour femme
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Nike
Nike Short de training 23 cm pour Homme
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Short de training 23 cm pour Homme
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Nike Pro Sculpt
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Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Nike Swift
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Polo ample en jersey à lacets pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
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Nike Stride
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Jordan Flight
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Short de sport pour ado
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour homme
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
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Los Angeles Lakers Essential
Los Angeles Lakers Essential T-shirt Nike NBA pour homme
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Kobe
Kobe T-shirt de basketball Nike Dri-FIT pour Homme
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FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
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FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
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Nike Swim HydraStrong
Nike Swim HydraStrong Maillot de bain une pièce à bretelles croisées pour Femme
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Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
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Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
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Milwaukee Bucks Essential
Milwaukee Bucks Essential T-shirt Nike NBA pour homme
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LeBron
LeBron T-shirt Nike NBA pour homme
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Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies Tee-shirt Nike NBA pour Homme
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour Femme
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Short pour Femme
30 % de réduction

Promos vêtements du Black Friday Nike 2026 : renouvelez vos tenues de sport

Actualisez votre équipement et vos tenues de sport grâce à nos offres du Black Friday Nike 2026 sur les collections de vêtements. Nos modèles sont fabriqués dans des tissus innovants qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, à la salle de sport, comme sur le terrain ou sur le court. Parcourez nos offres du Black Friday Nike sur les vêtements pour homme, femme et enfant et découvrez des vêtements de sport aussi performants que vous.


Choisissez la technologie Nike pour relever vos plus grands défis

Lorsque votre entraînement s'intensifie, vous avez besoin de tissus qui vous gardent au frais, afin que vous puissiez rester concentré sur votre entraînement. Les vêtements de sport Black Friday Nike conçus avec la technologie Dri-FIT évacuent la transpiration de la peau afin qu'elle sèche rapidement. Vous resterez à l'aise et prêt à affronter tout ce que votre entraînement vous réserve. De plus, les vêtements de sport dotés du tissu Nike Breathe laissent l'air chaud s'échapper en assurant une ventilation dans les zones de forte chaleur : idéal pour rester frais plus longtemps.

Ne laissez pas le froid vous arrêter

Lorsque la température baisse, choisissez des vêtements de sport qui vous gardent au chaud. Les sweat-shirts en polaire brossée conservent la chaleur et sont idéals à superposer. Les sweats à capuche avec poches vous permettent de ranger vos affaires et sont parfaits pour protéger vos mains du froid. Choisissez des hauts à zip intégral ou demi-zip pour ajuster la couvrance et la ventilation.

Des vêtements du Black Friday Nike pour affronter les éléments

Les manteaux et vestes Nike vous préservent de l'humidité et du froid. Profitez des offres du Black Friday Nike sur les vestes en duvet synthétique pour rester protégé sans vous encombrer, et sans vous alourdir. Rapides à enfiler, les manteaux de sport doublés en polaire assurent douceur et confort lorsque les conditions météo se dégradent. Quelle que soit votre destination, vous resterez au sec grâce aux manteaux à capuche qui vous offrent une couvrance et une protection supplémentaires contre la pluie. Profitez également des offres sur des vêtements d'extérieur spécialement conçus pour les enfants. Peu importe le temps qu'ils passent dehors, nos manteaux et vestes les garderont bien au chaud.

Des vêtements de sport qui suivent vos mouvements

Restez couvert sans entraver vos mouvements grâce à nos pantalons, leggings et shorts. Nos modèles sont fabriqués dans un tissu léger et durable qui vous accompagnera dans toutes vos activités. Les pantalons de notre sélection du Black Friday Nike suivent vos mouvements, afin que vous puissiez vous pencher et donner des coups de pied avec aisance pendant les entraînements les plus intenses. Choisissez des leggings et des collants de compression pour bénéficier d'un soutien sans faille et d'une sensation enveloppante pendant vos exercices. Le tissu stretch vous permet de bouger naturellement, quel que soit l'objectif de votre entraînement.

Créez votre propre look avec les survêtements Nike

Lorsque vous allez à pied à l'entraînement ou que vous vous entraînez en plein air, vous avez besoin de vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise ; pour cela, il est indispensable de trouver la coupe qui vous convient. Enfilez nos ensembles de survêtements pour adopter un look coordonné. Nos hauts et nos joggings amples et extensibles n'entraveront pas vos mouvements. Nos bons plans du Black Friday Nike incluent des vêtements dotés de ceintures élastiques avec cordons de serrage qui offrent un ajustement parfait, tandis que les chevilles côtelées empêchent l'air froid de pénétrer. Optez pour un survêtement assorti ou osez le mix and match pour créer un look personnalisé qui vous permettra d'affirmer votre style.