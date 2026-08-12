Vêtements durables avec 50 % de matières recyclées minimum

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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
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Norvège 2026 Stadium Domicile
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FFF 2026 Stadium Domicile
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France 2026 Stadium Domicile
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Paris Saint-Germain 2026/27 Match Extérieur
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Corée 2026 Stadium Domicile
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
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Turquie 2026 Stadium Domicile
Turquie 2026 Stadium Domicile Haut de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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USMNT 2026 Stadium Domicile
USMNT 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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FFF 2026 Stadium Extérieur Short Replica Dri-FIT Nike Football pour homme
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Nike Flow
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Brésil 2026 Match Domicile
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Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
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Canada 2026 Stadium Extérieur
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
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Équipe nationale de Norvège 2026 Match Extérieur
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Turquie 2026 Strike Short-Sleeve top
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Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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USMNT 2026 Match Extérieur
USMNT 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
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Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
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Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile
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Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
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NOCTA Veste de survêtement en nylon Northstar
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FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
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Croatie 2026 Stadium Domicile
Croatie 2026 Stadium Domicile Haut de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Nike
Nike Short de training 23 cm pour Homme
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Angleterre 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
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Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
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Nike Mad 90 Pack "Laser 90"
Nike Mad 90 Pack "Laser 90" Veste tissée pour homme
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Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
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Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
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Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
Pays-Bas 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
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Nike Tempo
Nike Tempo Débardeur de running Dri-FIT pour femme
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Vêtements contenant au moins 50 % de matières durables : pour tous les entraînements

Nos vêtements pensés pour le développement durable intègrent au moins 50 % de coton biologique, de polyester recyclé, ou un mélange des deux. Nous ne faisons aucun compromis sur la culture, la récolte et la transformation de chaque matière utilisée dans nos vêtements. Le polyester recyclé réduit les déchets et les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester vierge. Le coton biologique consomme moins d'eau et de produits chimiques que le coton traditionnel. Tu bénéficies donc d'un maximum de qualité et de performance tout en réduisant ton impact sur l'environnement.


Des tissus qui te permettent de bouger librement


Soutiens le développement durable avec des vêtements faits dans des tissus qui correspondent à tes valeurs, dont des leggings légers ultra-extensibles dans lesquels tu peux te pencher, sauter et t'étirer en toute liberté. Nos matières douces sèchent rapidement, ce qui te garantit plus de fraîcheur jusqu'à la dernière répétition. Tu cherches des vêtements d'entraînement chauds ? Le Fleece, il n'y a rien de plus douillet. Dotés d'une texture douce des deux côtés, nos pantalons de jogging et sweats à capuche en Fleece t'offrent une douceur optimale sans t'encombrer. Notre collection comprend aussi des vestes en tissu à finition déperlante qui te garderont au sec quand il pleut.


Plus de fraîcheur quand la pression monte


Quand tu te donnes à fond, il te faut des vêtements qui tiennent le rythme. C'est pourquoi nos pièces qui intègrent au moins 50 % de matières durables sont dotées de technologies innovantes qui améliorent le contrôle. La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement, ce qui te garde au sec. D'autre part, privilégie les empiècements en mesh qui permettent d'évacuer l'humidité. Pour rester au chaud, la technologie Nike Therma-FIT est à la hauteur du défi. Astucieuse, elle régule la chaleur naturelle de ton corps afin de favoriser ton confort, même quand il fait froid.


Pour tous les athlètes


Nous proposons des vêtements en matières durables dont les silhouettes sont ajustées ou décontractées. Découvre nos pantalons dotés d'une coupe standard et de jambes légèrement fuselées. Polyvalents, ils t'accompagneront de la salle à tes activités du week-end. Quant à nos modèles slim, plus près du corps au niveau des jambes et des hanches, ils dessinent des lignes élégantes. Questions sweats à capuche et hauts, découvre des coupes décontractées, amples au niveau du corps.


Des pièces pratiques


Nous soignons les détails de nos vêtements en matières durables afin que tu puisses repousser tes limites sans distraction. Ainsi, notre gamme de vestes est dotée de poches avant pratiques qui te permettent de garder tes affaires essentielles à portée de main. Sélectionne les modèles à poches zippées sur les manches, idéales pour ranger tes cartes ou tes clés. Les pièces à capuche te protègent des petites pluies, et tu ne craindras donc pas que la météo change. De plus, nous proposons des pantalons et des vestes à chevilles et poignets élastiques qui préservent la chaleur quand il fait frais.


Un avenir meilleur


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.