Quels vêtements de running porter en fonction de la température

Selon la région où vous habitez, en hiver, les températures peuvent descendre entre 4 °C et -7 °C, voire moins.



Pour votre tenue de running d'hiver, la clé est de superposer les couches. Multipliez les couches ! En portant un vêtement première couche, vous vous adaptez plus efficacement aux variations de température de votre corps et de l'environnement. Vous pouvez ainsi adapter vous-même votre niveau de confort en fonction des conditions extérieures, afin de profiter pleinement de votre run. Voici un guide rapide de la superposition.



Le principe de base pour courir en hiver consiste à s'habiller 6 à 12 °C plus chaudement que la température extérieure. Il existe des exceptions à cette règle : si vous avez naturellement tendance à avoir chaud et que vous vous réchauffez rapidement lorsque vous faites un effort, tenez-en compte.



Vêtements première couche

Un bon vêtement première couche est essentiel pour le confort et les performances et vous aide à bien courir par temps froid. Le vêtement première couche idéal vous permet d'ajouter des épaisseurs supplémentaires sans avoir trop chaud, mais peut également être porté tout seul pour que vous puissiez enlever ces épaisseurs supplémentaires si le temps change en plein milieu de votre run.



Lors du choix d'un vêtement première couche, les deux éléments importants sont la respirabilité et les propriétés anti-transpiration. La technologie Nike Dri-FIT et une aération ciblée aident à évacuer la transpiration et l'humidité.



Vêtements deuxième couche

Le vêtement deuxième couche agit pour conserver la chaleur entre lui-même et le vêtement première couche. Ici, l'objectif premier est l'isolation.



Lorsque vous choisissez votre vêtement deuxième couche, n'oubliez pas de tenir compte de la pluie, du vent ou de la neige, qui peuvent vous donner l'impression qu'il fait plus froid que ce qu'indiquait la météo. Un bon vêtement deuxième couche peut être superposé au vêtement première couche ou porté seul. Lorsque les températures descendent sous la barre des 4 °C, multipliez les vêtements deuxième couche pour une meilleure isolation.



Couche extérieure

La couche extérieure est essentielle pour bloquer les contraintes liées à votre environnement. Vent, pluie, neige sont autant d'intempéries que vous pouvez rencontrer en hiver. Une couche extérieure devient indispensable lorsque les températures tombent en dessous de 0 °C. À ce stade, on ne rigole plus. Il vous faut une bonne isolation associée à un tissu léger pour bénéficier d'un maximum de confort.



Gants

En hiver, les gants permettent de réduire les pertes de chaleur en améliorant l'isolation. En effet, votre corps perd de la chaleur par un phénomène de radiation lorsque vos mains sont exposées au froid. Même si votre corps est bien couvert, l'absence de gants peut avoir un impact significatif sur votre température corporelle.



On fait parfois l'impasse sur les gants de running lorsque les températures restent positives, mais ils peuvent vous éviter d'avoir à porter des couches de vêtements inutiles. Nos gants intègrent la technologie Dri-FIT pour offrir chaleur et protection en toute légèreté. Ils présentent également des parties en silicone au bout des doigts pour les écrans tactiles (pour que vous n'ayez pas à enlever vos gants à chaque fois que vous vérifiez votre allure sur l'application Nike Run Club). Nos bonnets de running intègrent la même technologie Dri-FIT pour vous tenir chaud à la tête et aux oreilles.



Chaussures et chaussettes de running

N'oubliez pas la partie de votre corps la plus indispensable pour courir… vos pieds ! Vos chaussures doivent non seulement vous garder au chaud, mais leur rôle est également de vous protéger des éléments et de vous apporter l'adhérence nécessaire pour franchir des surfaces glissantes. Vos chaussettes doivent être respirantes pour évacuer efficacement la transpiration et prévenir les pertes de chaleur dues à l'évaporation.



La technologie Nike Shield protège des intempéries grâce à des matières déperlantes, une adhérence optimale et une réflectivité à 360 degrés.



Vous pourriez vous laisser tenter par des chaussettes en tissu Fleece ou en laine pour garder les pieds au chaud. Mais ces matières offrent des performances médiocres en matière de régulation de la transpiration, de compression de la circulation sanguine et d'absorption de l'humidité. Les chaussettes Nike Training intègrent un amorti ciblé pour vous offrir un maximum de confort à chaque foulée. Elles sont confectionnées dans une fibre qui régule la température et assure une action anti-transpiration, pour vous garder au chaud et au sec durant votre entraînement.