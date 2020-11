Quel effet le sommeil a-t-il sur votre système immunitaire ?

01. Faites de l'exercice.

Selon le docteur Schneider, l'exercice physique est la meilleure manière d'obtenir un sommeil de qualité car (1) il vous permet de vous endormir plus vite, en particulier si vous faites du sport tôt dans la journée, et (2) il encourage un sommeil profond et régénérateur. L'American Heart Association vous recommande d'effectuer au moins 150 minutes d'activité aérobique à intensité modérée par semaine, et un entraînement de renforcement musculaire au moins deux fois par semaine. Cependant, certaines études indiquent que le surentraînement peut causer des inflammations qui réduisent l'activité de vos cellules immunitaires, donc n'en faites pas trop.



02. Réduisez votre consommation d'alcool.

Un petit digestif peut vous aider à vous écrouler dans les bras de Morphée, mais vous risquez de voir la qualité de votre sommeil baisser au cours de la nuit. Des études ont démontré que l'alcool active un rythme cérébral associé au repos (et non au sommeil), vous privant des bienfaits qui découlent d'un véritable sommeil réparateur. Si vous ne pouvez vraiment pas vous en empêcher (et que vous avez l'âge légal), essayez de limiter votre consommation d'alcool à un seul verre, au moins quelques heures avant d'aller vous coucher et n'oubliez pas de manger quelque chose pour que votre corps ait le temps de métaboliser l'alcool et de minimiser ses effets, prévient le docteur.



03. Évitez de perturber votre sommeil.

Le docteur Schneider explique que si vous vous réveillez ou vous levez souvent au milieu de la nuit, vous risquez de vous priver des cycles de sommeil les plus bénéfiques. Essayez d'arrêter de manger (ou même de boire de l'eau) 2 ou 3 heures avant d'aller vous coucher, pour éviter d'être réveillé par des problèmes de digestion (ou une envie pressante d'aller aux toilettes).



En définitive, le sommeil est votre meilleur allié, que vous soyez en pleine forme ou que couviez quelque chose (dans ce cas, vous vous sentirez sans doute plus fatigué de toute façon). Donc cédez à l'appel du lit... et découvrez les vertus d'un bon sommeil.