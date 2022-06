Quels vêtements de maternité faut-il pour s'entraîner ?

Votre ventre qui s'arrondit n'est pas le seul changement physique opéré par votre corps durant la grossesse. Vos mains et vos pieds peuvent aussi enfler, et vos seins qui se développent peuvent devenir plus lourds (entre autres). Mais cela ne signifie pas que vous devriez vous contenter de tenues de sport mal ajustées ou inconfortables. Votre corps consacre déjà beaucoup d'énergie à la création d'un bébé, alors pourquoi ne pas lui faciliter les choses avec des vêtements de sport adaptés ?

Choisir une tenue d'entraînement de maternité confortable peut considérablement améliorer vos sensations pendant l'activité physique. La plupart des vêtements de sport dédiés à la maternité sont confectionnés dans des tissus plus extensibles et des matières anti-transpiration, en plus d'être conçus pour l'allaitement.

Ceci dit, vous n'avez pas forcément besoin de faire vos achats dans la section « Maternité », si vous cherchez une tenue d'entraînement. Même s'il est dit que les vêtements de maternité correspondent aux tailles d'avant grossesse, il est difficile de prévoir précisément la manière dont votre ventre s'arrondira les prochains mois ou ce qu'il conviendra de porter, alors le mieux consiste à essayer ses articles avant de les acheter.

« Vous pouvez également envisager de commander différentes tailles en ligne, et si le modèle le plus confortable n'est pas celui auquel vous auriez pensé, n'oubliez pas que vous portez un bébé et que le confort est primordial », conseille Cassie Shortsleeve, coach en santé et éducation prénatale et fondatrice de Dear Sunday, une plate-forme en ligne dédiée aux femmes enceintes et aux jeunes mamans.

Il se peut que votre tenue d'entraînement habituelle dans une taille supérieure vous convienne tout aussi bien. « Parfois, des vêtements de maternité sont nécessaires, mais il arrive que vos vêtements habituels dans une taille au-dessus fonctionnent aussi », explique Cassie Shortsleeve.

Pour vous aider à vous dépenser confortablement (et avec style) pendant vos entraînements prénataux, voici un guide qui vous permettra d'agrémenter votre garde-robe de vêtements et d'équipements d'entraînement adaptés à la maternité.