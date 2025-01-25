6 idées de tenues Nike confortables pour les athlètes

Sublime ton look en jouant sur les couleurs et les coupes. Brun clair, anthracite… Les tons neutres et sophistiqués de la collection Nike 24.7 vont avec tout. Porte le haut à demi-zip ImpossiblySoft dans une belle couleur naturelle avec le pantalon chino PerfectStretch pour un look ton sur ton harmonieux. Tu peux aussi jouer sur les volumes : opte pour un haut près du corps avec un pantalon ample, ou un haut oversize avec un pantalon de survêtement ajusté.

Complète le look avec des sneakers montantes, des chaussettes hautes et un sac à bandoulière. Pour plus d'élégance, enfile une veste ou une veste sans manches structurée.