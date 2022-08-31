Les meilleures robes de sport Nike à acheter maintenant
Guide d'achat
Ces robes de sport sont résistantes, performantes et confortables au quotidien.
Les robes de sport font leur grand retour et c'est bien normal. En plus de la sensation de légèreté et de la grande liberté de mouvement qu'elles procurent, un grand nombre de ces robes sont équipées de poches intérieures, d'un soutien-gorge intégré et d'autres fonctionnalités qui assistent les athlètes sur le terrain, le court ou lors des séances de musculation.
Découvrez les meilleures robes de sport Nike pour les différents sports et occasions.
Les meilleures robes de sport Nike pour la salle de sport : robe de training Nike Bliss Luxe avec short intégré pour femme
Pour les athlètes qui préfèrent une circulation de l'air optimale et la liberté additionnelle qu'offre une jupe, tout en souhaitant malgré tout bénéficier du maintien et de la compression d'un short, nous recommandons la robe de training Nike Bliss Luxe avec short intégré.
Caractéristiques clés :
- Short doté de poches sécurisées pour emporter les objets indispensables.
- Combinaison et soutien-gorge intégrés qui offrent une sensation de maintien lors des sauts, squats et fentes.
- Tissu anti-transpiration souple pour garder la peau sèche et bénéficier d'un maximum de confort.
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Les meilleures robes de sport pour le tennis
Non plissée : la robe NikeCourt Dri-FIT Slam
Pour les joueuses qui préfèrent une robe de tennis ajustée (mais respirante) découvrez la robe NikeCourt Dri-FIT Slam
Caractéristiques clés :
- Technologie Nike Dri-FIT pour évacuer la transpiration et bénéficier d'une grande respirabilité
- Renfort en mesh pour un look superposé
- Découpes à l'avant et l'arrière de la robe pour améliorer la circulation de l'air
Plissée : robe de tennis NikeCourt Dri-FIT
Avec son tissu plissé fluide, léger, élastique et anti-transpiration, la robe de tennis NikeCourt Dri-FIT est conçue pour offrir une grande liberté de mouvement sur le court de tennis.
Caractéristiques clés :
- Technologie Nike Dri-FIT pour évacuer la transpiration de la peau et rester au sec plus rapidement
- Tissu plissé, fluide et empiècements en mesh pour améliorer la circulation de l'air et la respirabilité
- Une coupe slim pour une tenue ajustée
(Contenu apparenté : 8 essentiels pour compléter une tenue de tennis)
Les meilleures robes de sport Nike pour le golf : robe Nike Dri-FIT Ace pour le golf
Cette robe décontractée et simple est dotée de multiples perforations pour permettre aux athlètes de bénéficier d'une fraîcheur optimale lors d'un parcours complet sur le green.
Caractéristiques clés :
- Poches arrières et latérales doublées en mesh pour permettre aux joueuses d'emporter leurs indispensables
- Tissu plissé, fluide, léger et extensible qui améliore la circulation de l'air
- La technologie Nike Dri-FIT évacue efficacement la transpiration pour accélérer son évaporation
(Contenu apparenté : les 10 meilleurs essentiels de golf Nike pour les débutants)
Les meilleures robes de sport pour le quotidien
Bien qu'elles ne soient pas conçues pour un sport particulier, ces robes de sport sont pensées pour un confort et une grande respirabilité au quotidien.
Robe Nike Air pour femme
La robe Nike Air pour femme est confortable, respirante et polyvalente et peut être portée dans de nombreuses occasions.
Caractéristiques clés :
- Encolure en U avec zip avant pour une tenue et un style personnalisés
- Peut être portée seule ou avec un t-shirt ajusté en dessous
- Tissu en jersey doux qui offre élasticité et maintien
Robe Nike Sportswear Essential
Cette robe est conçue pour vous donner l'impression d'enfiler votre t-shirt ample préféré tout en étant une robe.
Caractéristiques clés :
- Tissu doux en jersey pensé pour le confort, composé d'au moins 75 pour cent de coton biologique
- Épaules tombantes pour un style et une tenue décontractés
- Robe courte
(Contenu apparenté : les meilleures jupes et robes Nike pour enfant)
Rédaction : Julia Sullivan