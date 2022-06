Comment trouver les meilleures chaussures pour pieds fins

Pourquoi ne pas essayer des chaussures que vous ne porteriez pas normalement ? Si vous portez généralement des chaussures pour Homme, essayez donc une paire pour Femme.



La largeur standard d'une chaussure pour Femme correspond à une pointure pour Homme étroite, et il arrive aussi que le talon des chaussures pour Femme soit légèrement plus fin. Les pointures européennes n'étant pas différenciées entre Homme et Femme comme les pointures US, il vous suffira de prendre la même pointure que d'habitude. Si les chaussures qui vous intéressent sont indiquées en pointure US, prenez une pointure et demie au-dessus de votre pointure US Homme habituelle pour trouver votre pointure US Femme. Ainsi, si vous chaussez une pointure US Homme de 9, il faudra prendre une pointure US Femme de 10,5.



N'oubliez pas que certains modèles peuvent être personnalisés (comme la Nike Air Pegasus et la Nike Air Infinity), ce qui vous permettra de trouver une paire de chaussures adaptée à vos pieds fins et à votre style.