Quelle est la différence entre des chaussures de running et des chaussures de marche ?

Incurvation et hauteur de talon



En général, un talon incurvé est visible sur le côté de la chaussure. Il dépasse légèrement sur la partie inférieure et à l'arrière de la chaussure. La hauteur du talon correspond à la hauteur de l'arrière de la chaussure. Plus le talon est haut, plus le niveau d'amorti et de réactivité est élevé.

Chaussures de running

En courant, chaque foulée exerce une charge équivalente à deux à trois fois le poids du corps, d'où l'importance pour les chaussures de running de posséder des semelles intermédiaires épaisses et réactives. Les chaussures de running présentent généralement des semelles intermédiaires plus épaisses et des éléments en mousses plus perfectionnés, conçus pour supporter les chocs répétés.

Chaussures de marche

Quand tu marches, tu as toujours un pied en contact avec le sol. Tu n'as donc pas besoin du même niveau d'amorti que pour courir. Avec moins d'amorti, une chaussure de marche est plus légère, plus rapide et plus dynamique. Les chaussures de marche présentent souvent des semelles intermédiaires plus fermes, conçues pour accompagner des mouvements contrôlés vers l’avant plutôt que pour offrir du rebond.