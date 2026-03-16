Quelle est la différence entre des chaussures de running et des chaussures de marche ?

Chaussures de running et chaussures de marche : quelle est la différence ?
Guide d'achat
Chaussures de marche et chaussures de running : sont-elles identiques ? Découvre les principales différences en matière d'amorti, de souplesse et de conception pour choisir la adaptée à la marche ou au running.
Points clés à retenir :
- Les chaussures de running sont conçues pour un impact plus élevé et une propulsion vers l'avant.
- Les chaussures de marche privilégient la stabilité, la résistance et les transitions fluides du talon aux orteils.
- Les chaussures de running peuvent convenir à la marche, mais les chaussures de marche ne sont pas vraiment adaptées pour le running.
- Le bon choix dépend du niveau d'impact, du rythme et du temps passé sur tes pieds.
La marche et le running ont des mouvements similaires, ce qui peut facilement donner l’impression qu'ils sont identiques. Mais il existe des différences clés qui peuvent avoir un impact sur le confort, les performances et même le risque de blessure. La plupart des chaussures de marche ne sont pas faites pour le running, même s'il est généralement possible d'utiliser des chaussures de running pour marcher.
La différence entre les chaussures de running et les chaussures de marche se résume à l'impact, à l'amorti, à la souplesse et à la propulsion. Les chaussures de running sont conçues pour supporter des forces d'impact plus élevées et une impulsion vers l'avant, tandis que les chaussures de marche sont conçues pour un mouvement contrôlé du talon aux orteils et de longues périodes sur tes pieds.
Peut-on porter les mêmes chaussures pour la marche et le running ?
Si tu marches tous les jours lors de tes entraînements, tes déplacements ou pour faire tes courses, les chaussures de running peuvent te convenir, car elles offrent généralement plus d'amorti et d'absorption des chocs. En revanche, si tes activités impliquent surtout de rester debout ou de marcher lentement pendant de longues périodes, la plateforme plus ferme d'une chaussure de marche peut apporter davantage de stabilité.
Chaussures de marche vs chaussures de running
Si certaines chaussures sont faites pour le running et d'autres pour la marche, c'est parce que le mouvement est différent.
En règle générale, la foulée n'est pas la même quand tu cours et quand tu marches. Dans le mouvement de running, tes deux pieds décollent du sol à un moment donné. Avec la marche, tu as toujours un pied en contact avec le sol (idem pour la marche athlétique).
Autre différence : la répartition du poids. Quand tu cours, tu pousses deux à trois fois ton poids à chaque foulée. Quand tu marches, la force de gravité a beaucoup moins d'impact sur tes mouvements.
Résultat : les experts Nike Running estiment que les chaussures de running conviennent très bien à la marche, mais toutes les chaussures de marche n'offrent pas forcément les caractéristiques recherchées par les adeptes du running.
Quelle est la différence entre une chaussure de marche et une chaussure de running ?
La différence réside dans le design de la chaussure. Chaque modèle est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque athlète. Voilà ce que tu peux attendre de chaque élément majeur de ta chaussure, en fonction de ton sport :
Amorti
L'amorti désigne l'épaisseur de la semelle intermédiaire de la chaussure. Il est conçu pour absorber les chocs et réduire l'effort imposé au corps.
Chaussures de running
En courant, chaque foulée exerce une charge équivalente à deux à trois fois le poids du corps, d'où l'importance pour les chaussures de running de posséder des semelles intermédiaires épaisses et réactives. Les chaussures de running présentent généralement des semelles intermédiaires plus épaisses et des éléments en mousses plus perfectionnés, conçus pour supporter les chocs répétés.
Chaussures de marche
Quand tu marches, tu as toujours un pied en contact avec le sol. Tu n'as donc pas besoin du même niveau d'amorti que pour courir. Avec moins d'amorti, une chaussure de marche est plus légère, plus rapide et plus dynamique. Les chaussures de marche présentent souvent des semelles intermédiaires plus fermes, conçues pour accompagner des mouvements contrôlés vers l’avant plutôt que pour offrir du rebond.
Incurvation et hauteur de talon
En général, un talon incurvé est visible sur le côté de la chaussure. Il dépasse légèrement sur la partie inférieure et à l'arrière de la chaussure. La hauteur du talon correspond à la hauteur de l'arrière de la chaussure. Plus le talon est haut, plus le niveau d'amorti et de réactivité est élevé.
Chaussures de running
En courant, chaque foulée exerce une charge équivalente à deux à trois fois le poids du corps, d'où l'importance pour les chaussures de running de posséder des semelles intermédiaires épaisses et réactives. Les chaussures de running présentent généralement des semelles intermédiaires plus épaisses et des éléments en mousses plus perfectionnés, conçus pour supporter les chocs répétés.
Chaussures de marche
Quand tu marches, tu as toujours un pied en contact avec le sol. Tu n'as donc pas besoin du même niveau d'amorti que pour courir. Avec moins d'amorti, une chaussure de marche est plus légère, plus rapide et plus dynamique. Les chaussures de marche présentent souvent des semelles intermédiaires plus fermes, conçues pour accompagner des mouvements contrôlés vers l’avant plutôt que pour offrir du rebond.
Flexibilité
Chaussures de running
En courant, chaque foulée exerce une charge équivalente à deux à trois fois le poids du corps, d'où l'importance pour les chaussures de running de posséder des semelles intermédiaires épaisses et réactives. Les chaussures de running présentent généralement des semelles intermédiaires plus épaisses et des éléments en mousses plus perfectionnés, conçus pour supporter les chocs répétés.
Chaussures de marche
Quand tu marches, tu as toujours un pied en contact avec le sol. Tu n'as donc pas besoin du même niveau d'amorti que pour courir. Avec moins d'amorti, une chaussure de marche est plus légère, plus rapide et plus dynamique. Les chaussures de marche présentent souvent des semelles intermédiaires plus fermes, conçues pour accompagner des mouvements contrôlés vers l’avant plutôt que pour offrir du rebond.
Réactivité
La réactivité désigne la sensation de dynamisme ou de rebond que tu éprouves quand tu marches ou quand tu cours avec des chaussures. Une meilleure réactivité peut augmenter ta vitesse.
Chaussures de running
En courant, chaque foulée exerce une charge équivalente à deux à trois fois le poids du corps, d'où l'importance pour les chaussures de running de posséder des semelles intermédiaires épaisses et réactives. Les chaussures de running présentent généralement des semelles intermédiaires plus épaisses et des éléments en mousses plus perfectionnés, conçus pour supporter les chocs répétés.
Chaussures de marche
Quand tu marches, tu as toujours un pied en contact avec le sol. Tu n'as donc pas besoin du même niveau d'amorti que pour courir. Avec moins d'amorti, une chaussure de marche est plus légère, plus rapide et plus dynamique. Les chaussures de marche présentent souvent des semelles intermédiaires plus fermes, conçues pour accompagner des mouvements contrôlés vers l’avant plutôt que pour offrir du rebond.
Chaussures de running ou chaussures de marche pour voyager
Pour voyager, le confort et l'adaptabilité à toutes les situations priment sur le reste. Les chaussures de running sont souvent la solution la plus adaptée pour les journées de voyage impliquant de longues marches dans les aéroports, du tourisme et des terrains variés, car elles offrent davantage d’amorti. Les chaussures de marche peuvent sembler plus stables pour des balades tranquilles en ville, mais elles ne s'adaptent pas aussi bien à toutes les situations que les chaussures de running, qui possèdent un bon amorti.
Quelle chaussure choisir ?
Choisir entre des chaussures de running et des chaussures de marche dépend de l'impact de ton activité, de la vitesse à laquelle tu te déplaces et au temps que tu passes sur tes pieds. La décision n’est pas toujours claire. Ces options sont les meilleures dans les situations où vous n'êtes pas sûr :
- Principalement de la marche → chaussures de marche
- Marche et running → chaussures de running
- Marche longue distance ou rapide → chaussures de running
- Rester debout pendant de longues périodes → chaussures de marche
Nos modèles Nike Running
Pegasus
Chaussure de running réactive pour le quotidien, la Pegasus est un modèle fiable qui offre un amorti durable et un maintien confortable.
Structure
La Structure est une chaussure de stabilité idéale pour l'entraînement quotidien. Elle aide à corriger la surpronation grâce à ses parois latérales en mousse, tout en apportant une sensation de réactivité.
Alphafly
L'Alphafly est conçue pour la vitesse sur de longues distances, ce qui en fait un choix idéal pour les adeptes des semi-marathons et des marathons. Une semelle intermédiaire et une semelle extérieure ZoomX permet des transitions fluides et apporte une bonne réactivité.
Vomero
La Vomero peut être une bonne chaussure hybride si tu pratiques la marche et la course, grâce à son amorti moelleux.
Nos modèles Nike Walking
Motiva
La Motiva présente une géométrie en bascule et un amorti sur toute la longueur, offrant une foulée fluide pour une variété d’activités et de rythmes. La chaussure a un avant-pied, une voûte plantaire et une pointe spacieux pour plus de confort, ainsi qu'une semelle extérieure Comfortgroove pour une absorption maximale des chocs.
Les chaussures de running s'usent-elles plus rapidement si l'on marche avec ?
Marcher avec des chaussures de running contribue à l'usure de la semelle intermédiaire au fil du temps, mais la marche crée généralement moins de force d'impact que la course à pied. Par conséquent, les chaussures de running durent généralement plus longtemps lorsqu'elles sont utilisées principalement pour la marche. Cependant, une utilisation quotidienne peut progressivement comprimer l’amorti. Remplacer tes chaussures permet de conserver confort et maintien.
Foire aux questions
Faut-il acheter des chaussures différentes pour la marche et le running ?
Si tu cours plusieurs fois par semaine, il vaut mieux utiliser des chaussures de running dédiées à l'entraînement et d'autres chaussures pour la marche ou le quotidien. Cela préserve les performances d'amorti et prolonge la durée de vie de la chaussure. Si tu ne cours que de temps en temps ou si tu combines course légère et marche, une chaussure de running « complète » peut suffire.
Les chaussures de marche et les chaussures de running sont-elles les mêmes ?
Les chaussures de marche et les chaussures de running ne sont pas les mêmes. Chaque modèle est conçu pour s'adapter à des mouvements spécifiques et t'accompagner à chaque foulée.
« La marche est un mouvement contrôlé, du talon aux orteils, avec un pied toujours en contact avec le sol. Le running implique un impact plus important sur la plante du pied, une charge plus rapide et un bref moment où les deux pieds ne touchent pas le sol », explique Melissa Lockwood, diplômée en podologie et en médecine, podologue chez Heartland Foot and Ankle Associates à Bloomington, dans l'Illinois.
Par conséquent, les chaussures de running doivent mieux absorber les chocs et être plus réactives, tandis que les chaussures de marche sont généralement plus fermes et plus souples à l'avant-pied.
Pourquoi les adeptes du running ont-ils besoin de semelles intermédiaires plus épaisses ?
Lorsqu'un·e athlète court, son corps absorbe deux à trois fois son poids corporel à chaque foulée, explique Melissa. « Ces chocs répétés s'accumulent rapidement au fil des kilomètres », explique-t-elle. Une semelle intermédiaire plus épaisse aide à disperser ces forces, réduisant ainsi la pression sur les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches et le bas du dos. « L’important n’est pas la "souplesse", mais un amorti contrôlé qui préserve les articulations au fil du temps », explique Melissa.
Peut-on utiliser des chaussures de running pour marcher ?
La plupart des gens peuvent marcher en toute sécurité avec des chaussures de running. « Les chaussures de running offrent généralement plus d'amorti et de maintien que les chaussures de marche. Elles sont donc parfaitement adaptée à cette activité et sont souvent très confortables pour la marche, le quotidien ou les voyages », explique Melissa.
Pourquoi les chaussures de marche ne sont-elles pas adaptées pour courir ?
Les chaussures de marche manquent généralement d'amorti et de stabilité pour gérer les forces d'impact plus élevées du running. « Au fil du temps, cela peut augmenter le risque de blessures dues à la sursollicitation, comme la fasciite plantaire, les fractures de fatigue, les périostites tibiales ou les douleurs articulaires », explique Melissa. « Les chaussures de marche ne sont pas conçues pour absorber les chocs du running, en particulier sur de longues distances. » Même les runs courts en chaussures de marche peuvent sembler instables, car elles ne sont pas faites pour les charges élevées et la propulsion à l’avant du pied caractéristiques du running.