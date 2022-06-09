Le meilleur équipement de natation Nike

Six essentiels Nike pour les nageurs et nageuses qui débutent
Guide d'achat
Avant votre prochaine séance de natation, assurez-vous d'avoir l'équipement Nike adéquat pour tirer le meilleur parti de votre entraînement.
La natation est un excellent exercice cardiovasculaire qui fait travailler le corps entier. Ce sport peut accélérer votre rythme cardiaque, sans les chocs causés par le running, ce qui en fait une activité de cross-training très efficace. En nageant, vous profitez des bienfaits des exercices de haute intensité de type aérobie, tout en ménageant votre corps.
Que ce soit pour apprendre à nager, commencer une nouvelle routine de longueurs ou intégrer des séances de natation à votre programme d'entraînement, vous aurez besoin de bien plus qu'un maillot de bain pour vous sentir comme un poisson dans l'eau. Voici six éléments essentiels pour la natation qui vous seront utiles lors de vos séances d'entraînement à la piscine.
1.Le maillot de bain
Même s'il est possible de nager avec n'importe quel modèle, mieux vaut miser sur un maillot de bain parfaitement ajusté pour vos entraînements de natation. Celui-ci doit vous offrir un maintien optimal et rester en place lorsque vous plongez ou faites un virage dans la piscine. Concernant les maillots de bain pour femmes, privilégiez un modèle une pièce bien ajusté ou un haut de bikini au maintien adéquat. Par exemple, le haut de bikini Nike à dos croisé pour Femme est conçu avec du mesh respirant et des bonnets amovibles perforés, pour allier maintien renforcé et séchage rapide.
Du côté des hommes, le short de bain est une bonne option si vous cherchez à obtenir un peu plus de résistance sous l'eau. Assurez-vous simplement de bien serrer le cordon réglable avant de plonger. Si vous souhaitez réduire les frottements dans l'eau, choisissez un short ajusté ou un slip de bain.
2.Les lunettes
Les lunettes de bain sont essentielles pour empêcher l'eau de rentrer dans les yeux. La collection Nike Swim propose des lunettes pour Homme, Femme et Enfant en différentes couleurs, ainsi que des étuis qui protègeront vos lunettes de natation des rayures. Si vous prévoyez de nager dans une piscine en extérieur ou en eau libre, optez pour une paire de lunettes teintées, qui contribueront à atténuer les reflets et à réduire l'exposition des yeux aux rayons UV. De nombreux modèles présentent un pont de nez personnalisable qui vous aidera à trouver l'ajustement parfait.
3.Le bonnet de bain
Le chlore présent dans les piscines peut dessécher et endommager les cheveux au fil du temps. C'est pourquoi il est recommandé de porter un bonnet de bain pour les protéger. De plus, le bonnet de bain permet de réduire les frottements, d'empêcher les cheveux de vous tomber sur le visage ou devant les yeux et d'éviter qu'ils ne terminent dans le filtre de la piscine. Nike propose plusieurs bonnets de bain en silicone en différentes couleurs, ainsi qu'une taille plus grande offrant plus d'espace aux nageurs et nageuses aux cheveux longs. Le hijab de bain Nike Victory pour Femme offre une protection supplémentaire et présente une bande élastique intérieure pour maintenir les cheveux en place.
4.La planche de natation ou pull-buoy
Pour progresser lors de vos séances, envisagez d'utiliser une planche de natation pour travailler vos battements de pieds et renforcer vos jambes ainsi que le haut de votre corps. Nike propose une planche de natation compacte et facile à transporter. Celle-ci peut également faire office de pull-buoy, à placer entre vos jambes pour les faire flotter, vous permettant ainsi de vous focaliser sur votre posture et le haut du corps.
5.Les palmes
À l'instar de la planche, les palmes peuvent faire passer votre entraînement de natation au niveau supérieur et optimiser l'efficacité et la rapidité de vos battements de jambes. Les stries sur les côtés de la palme, conçues au niveau de zones plus souples et flexibles, aident à générer une propulsion maximale à chaque battement de pied. L'espace ouvert au niveau des orteils et les rainures sur la pointe assurent une tenue confortable. Nike propose une sélection de palmes noires épurées aux touches de couleurs vives.
6.Le sac pour transporter votre équipement de natation
Pour transporter votre serviette, votre maillot de bain, vos lunettes et le reste de votre équipement de natation, il peut être utile d'avoir un sac dédié. Nike propose plusieurs modèles de sacs pour la natation conçus pour ranger tout l'équipement nécessaire. Ils sont perforés de manière à laisser l'eau s'évacuer, afin que votre maillot de bain, votre serviette et vos autres affaires sèchent rapidement tout en restant à l'abri dans le sac.
Texte : Emilia Benton