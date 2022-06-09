Le meilleur équipement de natation Nike

La natation est un excellent exercice cardiovasculaire qui fait travailler le corps entier. Ce sport peut accélérer votre rythme cardiaque, sans les chocs causés par le running, ce qui en fait une activité de cross-training très efficace. En nageant, vous profitez des bienfaits des exercices de haute intensité de type aérobie, tout en ménageant votre corps.

Que ce soit pour apprendre à nager, commencer une nouvelle routine de longueurs ou intégrer des séances de natation à votre programme d'entraînement, vous aurez besoin de bien plus qu'un maillot de bain pour vous sentir comme un poisson dans l'eau. Voici six éléments essentiels pour la natation qui vous seront utiles lors de vos séances d'entraînement à la piscine.