Les doudounes Nike sont disponibles dans une variété de silhouettes et de styles pour matcher avec les goûts de tout le monde. Choisis parmi des modèles qui tombent juste en dessous des hanches pour un look streetwear au quotidien. Ou privilégie un manteau long à hauteur de genou pour une protection plus efficace quand le froid se fait plus vif.

Si tu veux une veste pour tous les jours, une de nos doudounes Therma-FIT pourrait faire l'affaire. Ces manteaux intègrent une technologie spécialisée qui utilise la chaleur du corps pour t'isoler et te garder au chaud. Ils sont eux aussi proposés en coupes amples ou ajustées. Tu peux enfin choisir entre des finitions mate ou brillante, en fonction de ton humeur. Par exemple, la finition mate sera parfaite quand tu veux sortir incognito, et la finition brillante, quand tu veux sortir du lot.

Quand la météo est exécrable, les doudounes Storm-FIT assurent un max. Ces vestes intègrent une technologie qui te protège des bourrasques et de la grêle, de la neige ou de la pluie. Sans oublier qu'elles sont suffisamment amples pour porter plusieurs couches de vêtements en dessous. Comme ça, tu profites d'une double protection contre le froid.

Si tu veux te démarquer, choisis une doudoune en fausse fourrure. Les modèles de doudounes Nike en fausse fourrure revisitent la doudoune classique avec une touche d'originalité : un revêtement extérieur à poils ras. Garnissage en duvet synthétique et cordons élastiques finissent le travail pour retenir la chaleur.

À assortir avec : un pantalon taille haute en jersey

Les doudounes, amples comme ajustées, se combinent très bien avec des bas taille haute. Pourquoi ne pas opter pour le pantalon Repel ? Son tissu résiste à l'eau et, quand il pleut, tu peux mettre des boots épaisses grâce à sa coupe ample. Sinon, opte pour un pantalon de jogging en tissu Fleece Phoenix. Resserré aux chevilles, il a une taille haute côtelée qui tient bien en place tout au long de la journée.