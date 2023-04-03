Comment porter le survêtement au travail

Tu travailles depuis chez toi ? Dans ce cas, tu portes probablement la même tenue pour travailler que pour bouquiner sur le canapé. Tu as peut-être gardé un vieux sweat de tes années étudiantes que tu adores porter pour les soirées films. Ou une veste porte-bonheur pour les réunions importantes. Eh bien ce qui convient le mieux à tous les moments de ta journée, ce sont les vêtements qu'on peut classer entre ces deux catégories. Et les survêtements en font partie.

Porter un survêtement au travail est un défi qui vaut le coup d'être relevé. Pour travailler sur ton ordi quelques heures dans un café ou retrouver tes collègues pour le déjeuner, un survêtement bien choisi pourra remplacer ton jean, toujours avec un style respectable (et dans le confort).

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Ce qu'il faut, c'est trouver un survêtement à la coupe ajustée et aux détails haut de gamme. C'est ce genre de petits plus qui rendent un modèle parfait à enfiler au saut du lit comme pour une réunion. Essaie d'associer ton survêtement à des hauts, des vestes et des sneakers que tu portes déjà pour le travail et des occasions professionnelles. Après tout, une chemise ou une paire de sneakers bien blanches peuvent donner une autre dimension à ta tenue.