Les meilleures doudounes Nike pour femme
Guide d'achat
Emmitoufle-toi dans l'une de ces vestes multifonctions pour profiter pleinement de tes activités par temps froid.
Les doudounes sont indispensables pour les journées où il fait un froid de canard.
Les doudounes Nike sont isolantes et confortables, mais elles ne t'empêcheront pas de bouger en toute liberté. Ces manteaux sont équipés pour affronter tous les temps. Nike propose différents modèles, adaptés à tous types d'activités. Que ce soit pour aller randonner ou simplement pour avoir chaud au quotidien, découvre les meilleures doudounes Nike pour femme.
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Meilleures doudounes en duvet
Des coupes droites et amples aux modèles légers et cintrés, les doudounes en duvet Nike pour femme offrent chaleur et légèreté.
L'isolation en duvet est associée à la technologie Nike Therma-FIT : deux éléments clés qui retiennent la chaleur du corps. Sans parler du fait que ces doudounes sont coupe-vent et imperméables. Certains modèles de cette collection sont suffisamment fins pour être portés sous une veste épaisse si besoin.
Les doudounes en duvet possèdent aussi d'autres caractéristiques importantes, dont un élastique intérieur au niveau de l'ourlet, des poches à zip chaudes doublées en tissu Fleece (pour garder les mains au chaud et ranger de petits objets) et des ouvertures pour les pouces pour une plus grande protection.
Meilleures doudounes à garnissage synthétique
Plusieurs doudounes Nike pour femme sont garnies de PrimaLoft ThermoPlume, une isolation synthétique qui résiste à l'eau et qui imite la chaleur, la compressibilité et la résistance du duvet.
Ces vestes intègrent la technologie Therma-FIT et t'offrent une coupe stylée tout en te protégeant des intempéries. Nike propose des versions encore plus confortables en tissu Fleece duveteux qui sont ultra-douces et chaudes, sans pour autant ajouter de poids. De plus, ces vestes sont fabriquées dans une optique éco-responsable : chaque doudoune est constituée d'au moins 50 % de fibres de polyester recyclé. Elles présentent aussi des poches facilement accessibles et une capuche réglable.
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Meilleures parkas rembourrées
Ces parkas façon doudoune sont garnies soit de duvet, soit d'une isolation synthétique pour te tenir chaud, de la capuche jusqu'à l'ourlet. Certaines parkas sont équipées de la technologie imperméable Nike Storm-FIT ADV, qui utilise un polyester en microfibre ultra-fine et un laminé très respirant pour te protéger du vent, de la pluie et de la neige tout en retenant la chaleur du corps. Avec leur doublure lisse, ces manteaux sont confortables sans restreindre tes mouvements.
Que tu sois à la recherche d'une coupe ample ou plus cintrée, il y en a pour tous les goûts. Zips à double sens, poches doublées en tissu Fleece et élastique intérieur au niveau de l'ourlet ne sont que quelques-uns de leurs nombreux atouts.
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Meilleures doudounes pour affronter la neige et la pluie
Ces doudounes pour femme équipées du tissu et de l'isolation Nike Therma-FIT Repel te protègeront des intempéries. Ces manteaux et vestes sont indispensables par temps humide (et froid) : elles intègrent des cordons de serrage réglables, des poignets en tissu Fleece, des poches à zip et des bandes élastiques au niveau de l'ourlet.
Rédaction : Faith Brar