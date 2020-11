Les bienfaits du régime méditerranéen sur la santé

Tout un art de vivre

Soyons clair, le régime méditerranéen n'est pas une solution miracle. Plus vous vous y tenez, plus il fonctionne. En fait, il peut même contribuer à vous faire vivre plus longtemps. Un ensemble d'études publiées dans la revue « American Journal of Clinical Nutrition » a conclu que les personnes qui suivaient ce régime à la lettre réduisaient leur risque de décès de toutes causes par rapport à celles qui suivaient un régime témoin. La raison probable ? Tous les avantages pour la santé mentionnés ci-dessus, qui résultent d'une alimentation anti-inflammatoire saine pour le cœur. En fait, deux des cinq zones bleues du monde (les zones avec le pourcentage le plus élevé de personnes vivant jusqu'à 100 ans) se trouvent dans la région méditerranéenne, où les gens ont tendance à manger la version la plus saine de ce régime (avec encore plus de plantes).



La caractéristique la plus attrayante de ce régime est peut-être qu’il n’est pas très restrictif. Contrairement à de nombreux régimes alimentaires à la mode aujourd'hui, il comprend beaucoup plus d'aliments autorisés que d'aliments interdits, et ce régime ne comprend pas de recommandations ou de directives strictes en ce qui concerne les portions. Et avec autant de variétés de fruits, légumes, poissons, légumineuses et céréales, vous avez une multitude de possibilités, explique Ryan Maciel. C'est un art de vivre qui peut vous aider sur le long terme, mais que vous pouvez aussi appliquer toute votre vie.



Pour ce faire, essayez de nouvelles recettes à base de plantes (on en trouve à foison en ligne, et l'application Nike Training Club en propose également). Et cherchez des façons d'ajouter plus de fruits, de légumes et de haricots à vos plats préférés, par exemple en ajoutant des baies à votre yaourt, en garnissant un sandwich avec des légumes crus ou en ajoutant des pois chiches à un plat de poulet. Lorsque vous cuisinez, privilégiez l'huile d'olive au beurre et utilisez-la à la place des vinaigrettes du commerce pour ajouter de la saveur aux légumes et aux salades. Intégrez plusieurs fois par semaine des fruits de mer dans votre alimentation. Buvez du vin rouge si jamais vous buvez de l'alcool (pas plus d'un verre par soirée, car le vin ne fait pas partie des ingrédients de la catégorie « plus il y en a, mieux c'est » !). Et à la place du riz blanc raffiné et des pâtes, incorporez des céréales complètes comme le farro ou le kamut, qui sont plus texturés et plus savoureux.



Même si vous ne mangez pas à la méditerranéenne tous les jours, « chaque petit geste compte », ajoute Carol Shively. Et à cela, nous tirons notre chapeau !