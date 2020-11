Manger des pommes de terre pour améliorer vos performances

Pour une énergie longue durée

Si vous êtes fan de sports d'endurance, la pomme de terre peut booster vos entraînements. Dans le cadre d'une étude conduite par Amadeo Salvador, les athlètes ont consommé soit de la purée de pomme de terre Russet, soit un gel énergétique, qui contiennent tous deux 120 grammes de glucides au total (soit quasiment deux grosses pommes de terre), à 15 minutes d'intervalle pendant deux heures de vélo. Ces deux aliments ont montré la même efficacité en termes de soutien aux performances tout au long de la séance d'entraînement.



« Les gels sont pratiques mais ils sont plus transformés et moins nutritifs que les pommes de terre, ces dernières offrant une source d'énergie plus simple et plus propre », précise Amadeo Salvador. Les gels coûtent aussi plus cher. Vous n'êtes pas fan de purée ? « Pour les entraînements de plus d'une heure, essayez les bouchées de pomme de terre frites au four (pas plus d'une pomme de terre par heure), conservez-les dans un petit sac et prenez-en une toutes les 15 à 20 minutes. Si votre entraînement dure moins d'une heure, vous n'aurez probablement pas besoin de glucides supplémentaires », indique Molly Kimball.