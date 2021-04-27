Les bienfaits des entraînements à différents moments de la journée

Certains aiment aller à la salle de sport à l'aube, avant même que les premiers cafés n'ouvrent. D'autres aiment s'entraîner le soir. Et comme dans le débat LeBron/Jordan, chacun a ses préférences et campe généralement sur ses positions.

Si vous tenez tant à vos horaires d'entraînement, peut-être êtes-vous programmé pour faire du sport à un moment particulier de la journée. Il est vrai que nous pouvons être génétiquement programmés pour préférer certains horaires d'entraînement, reconnaît le Dr Karyn Esser, professeure de physiologie et directrice associée de l'Institut de myologie de l'Université de Floride. Mais si vous êtes plutôt du genre à vous entraîner quand l'envie vous en prend, rassurez-vous, il n'y a pas de moment magique pour s'entraîner. En fin de compte, la science dit que le meilleur moment de la journée pour s'entraîner, c'est lorsque vous avez le temps de vous y mettre.

C'est une très bonne nouvelle, car c'est un obstacle de moins pour faire du sport. Vous avez besoin d'une autre raison pour ne plus trouver d'excuse ? De plus en plus d'études montrent que vous pouvez profiter de différents bienfaits supplémentaires en fonction du moment où vous vous entraînez. Pour vous aider à piloter votre routine (ou votre manque d'entraînement), voici exactement les bénéfices physiques et psychologiques dont vous pouvez profiter en fonction des horaires d'entraînement.