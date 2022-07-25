L'effet placebo à l'œuvre

Imaginons que votre moitié vous serve un déca au lieu de votre café matinal. Ayant réalisé son erreur, vous arrêteriez-vous soudainement de boire le breuvage sachant que les quelques gorgées avalées semblent vous avoir donné le même coup de fouet que d'habitude ? Peu importe la réponse, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le phénomène qui entraîne cette poussée d'énergie décaféinée : l'effet placebo.



« L'effet placebo, c'est lorsque quelqu'un constate un résultat positif parce qu'il est convaincu de l'efficacité d'une intervention et non en conséquence de l'intervention elle-même », explique Shona Halson, maîtresse de conférences à l'Université catholique australienne, spécialisée dans la récupération. Il s'agit également de n'avoir aucun doute sur le fait que votre tentative aura un résultat positif, même lorsqu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer.



Même de manière inconsciente, de nombreux athlètes exploitent cet effet placebo pour faire des progrès lorsqu'ils décident d'essayer de nouvelles techniques de récupération qui font le buzz. Malgré leur popularité, plusieurs de ces méthodes, y compris les pistolets de massage à percussions (en gros, une perceuse munie d'un embout rond en mousse) et la cryothérapie (se geler dans une chambre froide), pourraient bénéficier de ce jeu de l'esprit. Certains iraient jusqu'à dire que les effets psychologiques sont parfois plus importants que les bienfaits physiologiques.



Prenez les chaussettes de compression, par exemple. Actuellement très prisées, elles participeraient à réduire les gonflements et courbatures qui suivent l'entraînement. Mais selon une étude récente de l'ensemble des articles scientifiques publiée dans la revue Open Access Journal of Sports Medicine, si les personnes qui portent ces chaussettes perçoivent effectivement moins les courbatures, les indicateurs en termes de lésions ou d'inflammation musculaires restent inchangés. Une autre étude publiée dans la revue International Journal of Sports Physiology and Performance conclut également que l'effet de ces chaussettes sur la récupération est plus probant lorsque les athlètes sont convaincus de leur efficacité.



Il existe également des dispositifs de compression pneumatique, qui ressemblent à des plâtres mous entourant vos bras et vos jambes. Dans l'International Journal of Exercise Science, les chercheurs notent que l'effet placebo pourrait en partie expliquer pourquoi les participants à une étude munis de ces dispositifs ont indiqué des temps de récupération plus rapides et des courbatures moins douloureuses que ceux munis de manchons de compression traditionnels portés en continu. (Qui sait ? L'apparence futuriste de ces dispositifs aux airs de technologie avancée leur a peut-être donné une certaine légitimité.)



Des conclusions semblables s'appliquent à d'autres méthodes de récupération, comme les bains de glace et les massages. Certaines études ont ainsi démontré que la plupart des participants obtenaient de meilleurs résultats lorsqu'ils étaient convaincus que la thérapie serait utile, ce qui prouve une fois encore que le cerveau joue un rôle majeur dans notre progression.