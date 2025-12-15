Les meilleurs exercices et étirements pour la mobilité des hanches, selon les kinésithérapeutes

Tes hanches sont à l'origine de presque tout ce que tu fais : marcher, t'asseoir à ton bureau, sprinter sur une colline, enchaîner les positions de yoga. Parce que l'articulation de la hanche est une articulation sphérique avec une grande amplitude de mouvement, il est essentiel de maintenir les muscles environnants mobiles et forts pour se déplacer avec facilité.

Lorsque les fléchisseurs de la hanche, les fessiers, les ischio-jambiers ou les rotateurs profonds de la hanche deviennent tendus, ta capacité à accéder à la rotation interne et externe et à l'extension complète de la hanche peut diminuer. « Cette limitation de l'amplitude de mouvement peut avoir un impact sur les performances, ralentir ta foulée ou augmenter le risque de blessure », explique André Williams, kinésithérapeute. Que tu sois un coureur, un débutant en HIIT ou quelqu'un qui veut simplement bouger avec plus de facilité, l'intégration de quelques exercices de mobilité ciblés dans ta routine peut améliorer considérablement la flexibilité et la force fonctionnelle.

Ces exercices de mobilité des hanches approuvés par des experts aident à améliorer l'extension et la rotation des hanches et la stabilité du corps entier. Ajoutes-en quelques-uns à ta routine d'échauffement dynamique ou de renforcement.