Combien de jours par semaine dois-je m'entraîner ?

On dit souvent que plus vous en faites, mieux c'est. Mais ce n'est pas toujours vrai, surtout en ce qui concerne vos entraînements.

Si vous vous entraînez trop souvent, vos muscles n'auront pas assez de temps pour se réparer, ce qui peut induire un surentraînement et nuire à votre progression. Après un entraînement, vos muscles sont endommagés et fatigués. Pendant la récupération, ils se réparent et se renforcent pour être prêts à mieux aborder les mêmes exercices lors de la prochaine séance.

Mais si vous ne récupérez pas complètement après une séance d'entraînement, votre endurance cardio, votre masse musculaire et votre force diminuent.

Le muscle se renforce via un processus biologique appelé hypertrophie, au cours duquel le muscle est détruit pendant l'exercice et reconstruit en se développant et en se renforçant pendant la récupération. Le fait d'interrompre ce cycle et ainsi d'empêcher une récupération complète peut provoquer une atrophie des fibres musculaires.

Un surplus d'exercices peut ruiner vos efforts pour perdre du poids. Un entraînement excessif entraîne une forte hausse du niveau de cortisol, ce qui favorise le stockage des graisses, en particulier au niveau du visage et de l'abdomen. Cela augmente également les hormones de la faim, la ghréline et la leptine, ce qui peut conduire à une suralimentation.

Quelques jours de repos vous permettront de vous sentir mieux et d'obtenir de meilleurs résultats. Écoutez votre corps et gérez votre programme d'entraînement avec sagesse. Intégrez des journées de récupération active en vous promenant tranquillement et passez des journées entières sans activité physique pour permettre à votre corps de récupérer.

Et si vous vous entraînez dur pendant une période prolongée, prévoyez une semaine d'entraînements allégés et/ou plus faciles après huit à douze semaines d'entraînements réguliers de renforcement.