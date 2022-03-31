Donnez un nouveau souffle à vos vieilles sneakers à l'aide d'ingrédients naturels

Parle-nous de ton job.

« Mon rôle, c'est de comprendre vraiment les besoins de nos consommateurs et consommatrices pour créer des produits qui les attirent. Je résous des problèmes en apportant de la créativité, de la durabilité et de la circularité par le biais des matières. »



Quand est née ta passion pour les sneakers ?

« Ma passion pour les sneakers est liée au fait que j'aime passer du temps en famille. Quand j'ai quitté l'Indonésie pour aller vivre à Los Angeles en 2005, je ne parlais pas anglais, et mes cousins ne parlaient pas l'indonésien. Mais on a réussi à tisser des liens grâce aux sneakers. Ils m'emmenaient camper devant les magasins pour les lancements de nouvelles chaussures, et dans la file, je me faisais de nouveaux amis. C'est ce sentiment de communauté qui fait que je me sens chez moi aujourd'hui. »



Quels sont les traits de personnalité qui te caractérisent au travail et dans la vie de tous les jours ?

« Je suis une personne facile à vivre, ouverte, je suis Capricorne. J'aime goûter de nouvelles cuisines, aller dans de nouvelles boutiques vintage, dans des friperies, etc. C'est pour ça que mes chaussures doivent être confortables, je suis toujours en vadrouille ! »