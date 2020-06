Devenez plus fort avec les mouvements excentriques

Et ça ne vaut pas uniquement pour les squats : vous pouvez transformer la plupart des mouvements en mouvements excentriques. Essayez avec les pompes. Effectuez la descente très lentement puis remontez à un rythme normal. Durant la phase excentrique d'une pompe, vous sentirez votre ceinture abdominale et vos muscles stabilisateurs se contracter beaucoup plus, ce qui aide souvent à venir à bout d'une surcompensation ou d'une faiblesse. C'est l'un de mes mouvements préférés que je fais faire à mes clients, parce que ça les aide à faire davantage de pompes et avec plus de force. En général, les gens font 10 répétitions le plus vite possible, mais si vous intégrez des mouvements excentriques, vous sentirez bien plus ces 10 répétitions et vous verrez rapidement votre force musculaire augmenter.



Restez connecté, vous retrouverez des mouvements excentriques dans mes entraînements. Vous pouvez également essayer par vous-même lorsque vous voyez des pompes ou des squats dans un entraînement : essayez de les faire de manière excentrique, en ralentissant le mouvement pour qu'il dure 3 ou 4 secondes. Vous verrez que le fait de se focaliser sur ce mouvement excentrique fait travailler les mêmes muscles, mais d'une manière totalement différente.