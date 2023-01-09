Développé couché avec haltères ou barre d'haltères : quelle est la meilleure option ?

Quelle différence entre le développé couché avec haltères ou avec barre d'haltères ?
Sport et activité
Deux coachs certifiés, spécialisés dans le renforcement et le conditionnement physique, expliquent les avantages de chaque accessoire, et lequel il faut utiliser en premier.
Le développé couché est un exercice de base qui permet de renforcer le haut du corps. La bonne nouvelle, c'est que ce mouvement peut être effectué avec différents accessoires et équipements.
Mais parmi toutes les méthodes et options existantes, ce sont probablement les haltères et les barres d'haltères qui sont les plus utilisés. C'est d'ailleurs le sujet d'un vieux débat sur le développé couché : qu'est-ce qui est le plus efficace pour travailler le renforcement et la puissance ? Les haltères ou la barre d'haltères ?
Comme dans plein de domaines différents, ça dépend de chaque personne.
« Pour choisir entre haltères ou barre d'haltères pour le développé couché, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, et notamment vos objectifs personnels et votre niveau de forme physique », explique Albert Matheny, diététicien et spécialiste en force et conditionnement.
Cet article t'aidera à savoir quelle est la bonne option pour toi et te donnera des conseils d'experts pour t'aider à maîtriser progressivement le développé couché.
Dans quels cas utiliser des haltères pour le développé couché
Voici plusieurs raisons pour lesquelles tu devrais peut-être privilégier les développés couchés avec haltères selon Tony Gentilcore, spécialiste certifié en renforcement et conditionnement physique et auteur de « Pick Things Up », un programme sportif de quatre semaines. « La barre d'haltères est généralement un peu plus impressionnante et nécessite un peu plus de technique, explique-t-il. Les haltères sont une excellente option et une bonne alternative. »
Les haltères peuvent également être plus utiles pour développer les muscles pectoraux de manière individuelle, peu importe les déséquilibres musculaires, ajoute Tony Gentilcore. « Une barre d'haltères te permettra d'augmenter la charge, mais tu ne pourras pas contracter le haut des pectoraux comme avec un haltère », prévient-il. Le fait de contracter les muscles pectoraux en faisant un développé couché peut t'aider à augmenter l'hypertrophie musculaire au niveau de la poitrine, ajoute-t-il.
Et pour finir, les haltères te permettent de faire travailler autant un bras que l'autre et de ne pas compenser d'un côté comme tu pourrais le faire avec une barre d'haltères. « Beaucoup de gens ont un bras plus fort que l'autre, affirme Albert Matheny. Ton renforcement ne doit pas reposer sur un déséquilibre. » C'est pour ça qu'il préfère que tout le monde démarre avec des haltères.
Mais le principal avantage des haltères pour le développé couché, c'est qu'ils te permettent d'avoir une plus grande amplitude de mouvement que la barre d'haltères, précise le diététicien. « Avec les haltères, tu peux bouger librement dans l'espace et tu sollicites moins les articulations des épaules », ajoute-t-il.
Une barre d'haltères, elle, offre une amplitude de mouvement limitée. Comme l'explique Albert Matheny, tu ne peux que monter et descendre.
Dans quels cas utiliser une barre d'haltères pour le développé couché
Si tu as l'habitude du développé couché, le coach-diététicien indique que le choix entre haltères et barre d'haltères est une question de préférence.
Mais la barre d'haltères est également une bonne option quand tu as atteint le poids maximum possible avec des haltères. « La plupart des salles de sport n'ont pas d'haltères de plus de 50 kg, explique Albert Matheny. Beaucoup de gens finissent par travailler avec des charges plus lourdes que ce que les haltères proposent. »
Tony Gentilcore ajoute que les développés couchés avec barre d'haltères permettent de soulever beaucoup plus de poids. « Si tu cherches à soulever des charges lourdes en développé couché, la barre d'haltères est une meilleure option », confirme-t-il. Mais il faut toujours travailler en binôme quand tu fais des développés couchés avec barre d'haltères, si tu prévois de soulever des charges lourdes. En effet, la barre peut tomber et te briser la clavicule ou l'œsophage si tes muscles lâchent avant la fin.
Comment se préparer pour faire des développés couchés
Si tu n'as jamais fait de développé couché et que tu commences à peine le renforcement musculaire, Albert Matheny te conseille de commencer par essayer de maîtriser les pompes. Cet exercice implique un mouvement similaire à celui d'un développé couché, sans ajout de poids, précise-t-il.
Tu peux commencer par faire des pompes sur les genoux et passer ensuite aux pompes complètes en équilibre sur la pointe des pieds.
Si tu veux t'entraîner davantage avant de tenter le développé couché, Albert Matheny te conseille de faire des chest press avec une bande de résistance attachée à un mur. Le mouvement est similaire et te permet de renforcer la même zone que tu travaillerais avec un développé couché, explique-t-il.
Rédaction : Korin Miller