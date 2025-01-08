Le cyclisme est-il bon pour les genoux ?

La moindre gêne au niveau des genoux peut transformer le sport en véritable corvée. Et c'est généralement une mauvaise idée. Mais un entraînement à faible impact comme le cyclisme peut contribuer à atténuer certaines de ces douleurs et courbatures. D'après les experts et les scientifiques, le cyclisme peut aider à améliorer l'amplitude de mouvement des articulations du genou et à réduire leur raideur.

Mais il y a une grande différence entre une gêne supportable et une douleur aiguë et paralysante, explique le kinésithérapeute Andy Fata-Chan, fondateur de Moment Physical Therapy and Performance à New York. « À partir du moment où on [commence] à penser davantage à la douleur qu'à l'activité qu'on pratique, c'est qu'il faut changer quelque chose. »