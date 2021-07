Comment rendre les enfants plus actifs selon les experts

La science derrière nos écrans

Si le gaming et le visionnage de vidéos étaient des disciplines olympiques, les enfants décrocheraient la médaille d'or. « Lorsque l'on passe du temps sur les écrans, le cerveau libère de grandes quantités de dopamine », explique Lisa Jo Gagliardi, ancienne coordinatrice de santé régionale en milieu scolaire dans le Michigan, et fondatrice du cabinet de conseil LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. La dopamine est le neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir et des systèmes de récompense de notre corps, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de se détacher des écrans, qui peuvent s'apparenter à une véritable addiction, précise Lisa Jo Gagliardi.

Par chance, l'activité physique libère également de la dopamine. La seule différence, c'est que bouger demande plus d'efforts que de rester affalé dans le canapé, télécommande en main : votre enfant doit se changer, se motiver à courir après un ami ou un ballon, voire peut-être se doucher après. Mais même si les passe-temps sédentaires demandent moins d'efforts, cela ne veut pas dire qu'ils sont plus amusants. Rebecca Hasson, experte en kinésiologie et maître de conférences à l'université du Michigan a mené une étude comparant des pauses de deux minutes. L'une impliquait une activité, l'autre, deux minutes d'iPad. Cette étude a révélé que les enfants s'amusaient davantage avec l'activité qu'avec les jeux vidéo.

Les enfants ont simplement besoin de plus d'occasions et d'encouragements pour jouer et faire de l'exercice. Plus ils joueront et feront de l'exercice, « plus leur cerveau en reconnaîtra les effets positifs sur le bien-être », explique Lisa Jo Gagliardi.