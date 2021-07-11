Comment rendre les enfants plus actifs selon les experts

Aidez votre enfant à tomber amoureux du sport
Coaching
Vous souhaitez allumer la passion du sport chez votre enfant pour le bien de sa santé physique et mentale. Voilà qui est désormais possible grâce à ce programme adapté à chaque âge.
Si votre enfant (de 2 à 17 ans) ne bouge pas autant que vous le souhaiteriez, premièrement, bienvenue au club, et deuxièmement, ce n'est pas de votre faute. Répétez-le tout haut : « Ce n'est pas de ma faute. »
Les écrans nous ont rendu la vie plus facile, mais aussi plus sédentaire que jamais. C'est ce que constate Adam Rosante, un spécialiste en renforcement et en conditionnement physique qui travaille avec des enfants. Ces vingt dernières années, certaines écoles ont même supprimé la récréation et les cours de sport. En raison de la pandémie, les activités virtuelles se sont par ailleurs multipliées tandis que les activités de groupe en présentiel ont été suspendues. Malheureusement, il s'agit du type d'exercice physique que les enfants recherchent généralement le plus, ajoute Adam Rosante.
La science derrière nos écrans
Si le gaming et le visionnage de vidéos étaient des disciplines olympiques, les enfants décrocheraient la médaille d'or. « Lorsque l'on passe du temps sur les écrans, le cerveau libère de grandes quantités de dopamine », explique Lisa Jo Gagliardi, ancienne coordinatrice de santé régionale en milieu scolaire dans le Michigan, et fondatrice du cabinet de conseil LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. La dopamine est le neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir et des systèmes de récompense de notre corps, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de se détacher des écrans, qui peuvent s'apparenter à une véritable addiction, précise Lisa Jo Gagliardi.
Par chance, l'activité physique libère également de la dopamine. La seule différence, c'est que bouger demande plus d'efforts que de rester affalé dans le canapé, télécommande en main : votre enfant doit se changer, se motiver à courir après un ami ou un ballon, voire peut-être se doucher après. Mais même si les passe-temps sédentaires demandent moins d'efforts, cela ne veut pas dire qu'ils sont plus amusants. Rebecca Hasson, experte en kinésiologie et maître de conférences à l'université du Michigan a mené une étude comparant des pauses de deux minutes. L'une impliquait une activité, l'autre, deux minutes d'iPad. Cette étude a révélé que les enfants s'amusaient davantage avec l'activité qu'avec les jeux vidéo.
Les enfants ont simplement besoin de plus d'occasions et d'encouragements pour jouer et faire de l'exercice. Plus ils joueront et feront de l'exercice, « plus leur cerveau en reconnaîtra les effets positifs sur le bien-être », explique Lisa Jo Gagliardi.
Le pouvoir de l'influence parentale
Ce n'est pas pour vous faire peur, mais l'exemple que vous montrez peut déterminer la relation de votre enfant au sport pour les années à venir, explique Diana Cutaia, fondatrice de Coaching Peace Consulting, qui travaille avec l'équipe Nike Social and Community Impact ainsi qu'avec différents districts scolaires. « Chaque fois que vous parlez d'activité physique, même si c'est à propos de votre propre entraînement, représente pour votre enfant une opportunité de ressentir de l'enthousiasme ou, au contraire du désintérêt pour le sport », précise-t-elle. C'est parce que les enfants ont tendance à se faire leur avis en fonction des mots et des actions de leur entourage, à commencer par leurs parents.
Pour vous faciliter la tâche en tant que parents, voici un aperçu des choses à faire et à ne pas faire.
À faire : se focaliser sur les aspects positifs de l'exercice physique.
Que vous vous prépariez pour un entraînement ou que vous en reveniez, utilisez des termes qui présentent l'activité physique comme quelque chose qui vous apporte de la joie, conseille Diana Cutaia. Racontez combien votre jogging matinal vous donne de l'énergie pour la journée, ou combien la musculation vous permet de vous sentir fort. Ainsi, vos enfants seront davantage susceptibles de vouloir constater par eux-mêmes les effets bénéfiques du sport, explique Rebecca Hasson.
À ne pas faire : les forcer à réaliser un entraînement.
Comme le suggère une recherche publiée dans la revue scientifique Medicine & Science in Sports & Exercise, si les enfants se sentent forcés et n'ont pas la possibilité de choisir les activités, ils entreront probablement en conflit avec vous à ce sujet. Enlever la possibilité de décider à un enfant l'empêche de se visualiser. Invitez-le à bouger environ une heure par jour (ce qui est le cas de moins de 25 % des enfants américains âgés entre 6 et 17 ans, d'après le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies).
Pour les bases, le fun avant tout
Même s'il n'existe pas de solution miracle, voici quelques principes de base pour inciter les enfants à bouger plus, à bouger mieux et à adopter un mode de vie sain de manière durable. Si vous avez du mal à trouver le temps, les ressources ou l'énergie pour appliquer les conseils suivants, Adam Rosante vous suggère d'organiser des temps de jeu avec un voisin ou un ami afin que vous puissiez vous reposer l'un sur l'autre selon les jours.
De 2 à 5 ans : posez les bases
Les jeunes enfants n'étant pas encore très à l'aise dans leurs mouvements, ils utilisent leurs sens (ce qu'ils voient, entendent, touchent, sentent et goûtent) pour apprendre à se déplacer, explique Rebecca Hasson. C'est pourquoi vous devez axer leur exercice physique sur le développement de leurs facultés motrices, à savoir marcher, courir, frapper avec le pied, lancer et grimper, ajoute-t-elle, et ce sous forme de jeu. Invitez-les à se lancer une balle remplie de grains ou à jouer à chat pour leur apprendre les bases du mouvement.
De 6 à 9 ans : allez-y doucement et par intervalles courts
La capacité de concentration de votre enfant est relativement courte, environ 2 à 3 minutes par année d'âge, explique Rebecca Hasson. Heureusement, à cet âge-là, les enfants fonctionnent naturellement par intervalles, ajoute-t-elle, alors créez des activités amusantes qui impliquent des mouvements rapides et intermittents, comme une battle de danse improvisée ou une petite course de relais.
Du point de vue du développement, focalisez-vous sur la coordination. « Les poutres (réelles ou imaginaires) constituent d'excellents outils », explique Adam Rosante. L'un de ses jeux préférés est celui de la lave en fusion, qui consiste à marcher sur une poutre ou sur une ligne, ramasser un ballon et revenir, en imaginant que de la lave coule sous leurs pieds ou sur les côtés. Quelle que soit l'activité choisie, faites en sorte qu'elle soit relativement courte (n'oubliez pas que la capacité de concentration d'un enfant est limitée).
De 10 à 13 ans : formez une équipe
La recherche montre qu'aux portes du collège, en particulier en CM2 et en sixième, l'activité physique pratiquée par les enfants chute généralement de moitié. Ceci est probablement dû au fait qu'il n'y ait plus de récréation, et que les enfants qui pensent que l'activité physique n'est pas leur point fort commencent à abandonner le sport. De plus, durant la préadolescence et la première année de l'adolescence, les jeunes ont tendance à vouloir reproduire ce que font leurs amis, ce qui implique souvent… un écran, bien sûr.
Tournez ce phénomène social à votre avantage, conseille Adam Rosante. Programmez pour votre enfant un match de football ou de basketball entre amis. Créez une course d'obstacles par équipes dans le jardin. Ou, si votre enfant est scotché devant les films d'Harry Potter sur l'iPad, par exemple, recréez le monde des sorciers en organisant dehors votre propre version d'un match de quidditch, suggère-t-il.
À partir de 14 ans : dites oui au sport
La plupart des adolescents n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire et, en général, ils sont moins intéressés par les jeux simples que les plus jeunes, explique Adam Rosante. C'est là qu'interviennent les sports que l'on peut pratiquer dans le jardin, les courses en famille ou entre voisins et les loisirs comme la danse ou le karaté. Trouvez ce qui plaît vraiment à votre enfant et comment transformer cet intérêt en une activité ludique et amusante, que cela implique de l'inscrire à des cours ou tout simplement de s'amuser avec lui dehors.
Il n'est jamais trop tard pour que votre enfant pratique une activité extrascolaire. Alors s'il est fan de LeBron James ou s'il veut se teindre les cheveux comme Megan Rapinoe, encouragez-le à pratiquer le sport de son idole, conseille Adam Rosante. S'il est contre cette idée ou si ce sport n'est pas accessible, essayez de trouver ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour aider votre enfant à entretenir sa passion pour le sport, ajoute-t-il. Vous pouvez par exemple lui acheter une cage de football d'occasion ou lui demander de vous enseigner sa chorégraphie préférée sur TikTok (certes, c'est en lien avec les écrans, mais ça reste du sport, précise Rebecca Hasson… Bien joué !).
Après quelques tâtonnements, vous ferez peut-être bientôt partie du club des heureux parents d'un enfant actif et en bonne santé.
Rédaction : Rozalynn Frazier
Illustrations : Kezia Gabriella
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