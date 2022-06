Comment prévenir les blessures courantes liées au running selon les experts

Les runners ont besoin d'une certaine stabilité et d'une certaine force musculaire pour courir en toute sécurité et de manière efficace, explique Yera Patel. « Nos muscles servent de stabilisateurs dynamiques en absorbant les chocs, précise-t-elle. Plus ils sont forts, moins il y aura d'impact sur les articulations. »



Non seulement la musculation est associée à une réduction du risque de blessure depuis les années 1980 (raison de plus d'y croire), mais il a également été prouvé que la musculation améliorait les performances de running. Pour obtenir ces résultats, vous devez réaliser des exercices de résistance (avec des poids) ainsi que des exercices de pliométrie (des mouvements explosifs basés sur des sauts), conseille Yera Patel. Fixez-vous comme objectif deux ou trois séances de musculation par semaine, lesquelles intègreront deux à quatre exercices ciblant le bas du corps (soulevés de terre, montées de banc, fentes et squats avec poids) ainsi que des mouvements de pliométrie (squats sautés, exercice du patineur) et des sprints courts. Une méta-analyse de recherches publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a montré que ce programme permet de booster votre économie de running, à savoir la distance et la vitesse à laquelle vous pouvez courir en fournissant une quantité d'énergie donnée.