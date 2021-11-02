Comment retrouver des chaussures blanches comme neuves ?

Vos nouvelles Air Force 1 sont d'un blanc si immaculé que vous hésiteriez presque à les porter à l'extérieur. Mais une bonne paire des sneakers est conçue pour vous faire découvrir le monde, que ce soit en exploration urbaine ou lors d'aventures hors des sentiers battus. Inévitablement, des éraflures, de la saleté et des taches vont ternir l'éclat de vos chaussures blanches. Et la couleur « eau de vaisselle sale » n'est pas vraiment tendance.

Mais avant de courir en racheter de nouvelles, il existe certaines astuces que vous pouvez essayer à la maison pour redonner leur éclat d'origine à vos chaussures blanches. Nettoyez vos chaussures régulièrement pour éviter que les saletés ne s'accumulent, et quand elles sont particulièrement sales, utilisez ces astuces pour leur redonner leur éclat.