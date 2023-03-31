Les bases du football américain : comment jouer
Sport et activité
Dans ce guide pour novice du football américain, découvre les bases du sport, des premiers downs aux points supplémentaires.
Quand on n'y connaît rien, le football américain peut être un sport aussi passionnant que déroutant à regarder et à jouer. Pour comprendre les règles de ce sport, on va aborder dans cet article le but, la durée et le déroulement du jeu, ainsi que les façons de marquer des points et les différents postes sur le terrain.
Marquer des points au football américain
Le but du jeu au football américain ? C'est très simple : il faut marquer plus de points que l'équipe adverse. Pour inscrire des points, on doit amener le ballon dans la zone de but adverse (ou « end zone »), en y recevant le ballon après une passe, en y apportant le ballon ou en le bottant entre les poteaux pour inscrire une transformation (ou « field goal »).
Un terrain de football américain standard est un rectangle de 110 m de long en pelouse ou en surface synthétique. La surface de jeu fait un peu plus de 50 yards (48,75 m) de large sur exactement 100 yards (91,44 m) de long, avec deux end zones de 10 yards (9,14 m) de part et d'autre du terrain. Ces end zones constituent les surfaces de but, dans laquelle chaque équipe tente d'amener le ballon pour inscrire des points (soit en le portant, soit en l'attrapant à l'intérieur de la zone).
À la limite extérieure de chaque end zone se trouvent les poteaux de buts, entre lesquels on peut inscrire des transformations (on y reviendra plus loin). La ligne des buts est la ligne qui sépare l'end zone de la surface de jeu.
« Quand le ballon de football américain franchit la ligne des buts, soit en étant lancé, soit en étant porté, on marque six points. C'est ce qu'on appelle un touchdown, explique Colton Korn, Director of Player Personnel pour la Liberty University, un programme de la Division I National Collegiate Athletics Association (NCAA) installé à Lynchburg, en Virginie. Pour mettre les choses en contexte, la Division I est le niveau le plus élevé des sports interuniversitaires, tel que défini par la NCAA.
« Après [un touchdown], on peut marquer un point supplémentaire par une transformation au pied, ou deux points par une conversion. Il s'agit en gros d'inscrire un second touchdown à la suite du premier, mais cette fois depuis la ligne des 3 yards », ajoute Colton Korn.
Remarque : en National Football League, les conversions à deux points partent de la ligne des 2 yards, et la transformation se botte depuis la ligne des 15 yards.
Si une équipe ne parvient pas à inscrire un touchdown après quatre downs (on reviendra dessus plus loin), lors du quatrième down, elle peut choisir de tirer entre les poteaux pour marquer un field goal, qui vaut alors trois points. « Un tir au pied doit passer entre les poteaux pour marquer des points », résume Colton Korn.
Une autre manière pour une équipe de marquer des points (en défense) consiste à plaquer un membre de l'équipe adverse dans sa propre end zone. Si l'équipe en attaque est en possession du ballon et se fait plaquer dans sa propre end zone, on appelle cette action un safety, et elle rapporte deux points pour l'équipe en défense.
Déroulement du jeu
Le match commence avec un coup d'envoi au pied, chaque équipe alignant sur le terrain des équipes spéciales. L'équipe qui botte le ballon au pied jouera en défense, et l'équipe qui reçoit le ballon jouera en attaque. L'équipe receveuse attrape le ballon après l'engagement et tente d'avancer le plus loin possible avant de se faire arrêter (soit en étant plaquée, soit en étant sortie du terrain) par l'équipe qui défend. Après cette première action de jeu, les lignes respectives d'attaque et de défense de chaque équipe font leur entrée sur le terrain.
Remarque : L'équipe receveuse peut aussi obtenir un touchback, quand le ballon est attrapé dans l'end zone et que la personne portant le ballon pose un genou à terre, ou quand le ballon dégagé au coup d'envoi sort du terrain derrière la zone de but. Dans ces conditions, l'équipe offensive repart immédiatement de la ligne des 25 yards.
« L'équipe offensive dispose de quatre tentatives ou temps de jeu, les "downs", pour parcourir une distance de 10 yards, explique Colton Korn. Dès que l'équipe parcourt 10 yards, même si c'est à la deuxième tentative, on remet à zéro le nombre de downs, et l'attaque dispose de quatre nouvelles tentatives pour parcourir 10 yards supplémentaires. »
Au début de chaque action de jeu, les équipes s'alignent de part et d'autre de la ligne de mêlée (ou « line of scrimmage »), une ligne imaginaire de démarcation entre l'attaque et la défense. Le jeu démarre au moment où le centre de la ligne offensive transmet le ballon au quarterback. La personne jouant au poste de quarterback peut ensuite transmettre le ballon pour gagner du terrain à la course, ou le lancer à un membre de son équipe qui peut ensuite courir vers l'end zone.
La défense a pour mission d'empêcher l'équipe offensive d'avancer de 10 yards en quatre downs, en plaquant la personne portant le ballon, en bloquant ou en interceptant les passes. La défense peut aussi pousser l'équipe offensive à faire tomber le ballon, ce qu'on appelle un « fumble ». L'équipe défensive peut alors récupérer le ballon, renverser la possession, lancer une phase offensive vers l'end zone et, si elle en a l'opportunité, inscrire un touchdown.
« Si la défense prend le dessus et que l'attaque ne permet pas de progresser de 10 yards, l'équipe offensive peut dégager le ballon au pied (ce qui s'appelle un « punt » au quatrième down pour rendre la balle à l'équipe adverse. Sinon, elle peut décider de tenter le tout pour le tout et parcourir la distance manquante avec une course ou une passe en avant, indique Colton Korn. Par contre, si au quatrième down, l'attaque échoue à parcourir la distance manquante, l'équipe adverse récupère le ballon là où il se trouve. »
Dernière possibilité à la quatrième tentative : l'équipe offensive peut tenter un field goal si elle est suffisamment proche de l'end zone pour marquer trois points (au lieu des six qu'elle aurait inscrits avec un touchdown). Le ballon change de possession après que l'équipe offensive :
- A tenté un field goal
- A échoué dans sa tentative au quatrième down (c'est-à-dire à parcourir la distance ou à marquer des points)
- A inscrit un touchdown (et tente une transformation à un ou deux points)
L'équipe victorieuse est celle qui a inscrit le plus de points au coup de sifflet final.
En cas d'égalité à la fin du quatrième quart-temps, on entame généralement une période de prolongation. Les règles des prolongations varient d'une ligue à l'autre, et en fonction du niveau auquel le match est joué.
Les bases de la durée de jeu
Un match de football américain est composé de quatre quart-temps de 15 minutes chacun. Cependant, les matchs durent généralement trois heures environ, avec des interruptions fréquentes de chronomètre dues aux temps morts, aux pauses entre les quart-temps, aux changements de composition d'équipe entre les possessions, etc.
Le chronomètre reprend dès que le ballon est en mouvement, et il est arrêté après différents scénarios, notamment :
- Quand une passe est « incomplète »
- Quand des points sont marqués
- Si un membre de l'équipe en possession du ballon sort des limites du terrain dans les deux dernières minutes de la première mi-temps, ou dans les cinq dernières minutes de la seconde mi-temps
- Les temps morts (remarque : chaque équipe dispose de trois temps morts par mi-temps)
- En cas de pénalité
- En cas de blessure
Composition des équipes
Au football américain, chaque équipe est composée d'une ligne défensive et d'une ligne offensive. Généralement, on intègre définitivement l'une ou l'autre des formations. Il existe également des formations spéciales qui entrent en jeu en cas de changement de possession. Parmi ces formations spéciales, on trouve les équipes d'engagement (« kickoff ») et celles qui reçoivent à l'engagement (« kickoff return »), les équipes de dégagement (« punt ») et celles qui récupèrent les dégagements (« punt return »), et les unités spécialisées dans les transformations au pied (« field goal »). Chaque ligne est composée de 11 membres. On compte donc 11 membres par équipe sur le terrain en même temps.
Contenu apparenté : Les différents postes au football américain : guide du débutant)
Postes offensifs
On attend des membres de l'attaque qu'ils inscrivent des points en gagnant des yards avec des courses, des réceptions et des passes en avant. Ils doivent également bloquer leurs adversaires pour donner le temps au quarterback de lancer ses actions de jeu.
- Ligne offensive : cette ligne est composée du tackle gauche, du guard gauche, du centre, du guard droit et du tackle droit. Les membres de la ligne offensive se positionnent sur la ligne de mêlée au début de chaque action de jeu. Ils cherchent à bloquer la défense en « pass block » pour laisser le temps à leur quarterback de lancer le ballon, ou en « run block » pour permettre au running back ou au fullback de gagner du terrain avec le ballon. Le centre transmet le ballon au quarterback pour démarrer une action de jeu.
- Quarterback (ou QB) : c'est la tête pensante de l'attaque. Au début de chaque action de jeu, le centre transmet le ballon au quarterback qui essaie de passer le ballon, de le transmettre à la main ou de courir avec pour progresser sur le terrain.
- Running back : c'est la personne qui récupère le ballon des mains du quarterback et le porte pour faire progresser son équipe, mais c'est un poste où il faut aussi savoir réceptionner les passes et bloquer la défense.
- Fullback : le fullback est un poste de bloqueur central. Cette personne peut courir et bloquer pour permettre au quarterback et au running back de lancer des actions sans se faire plaquer.
- Wide receiver : ces postes de receveurs éloignés ont pour mission de réceptionner les passes. Il arrive parfois que ces ailiers récupèrent le ballon auprès du QB et bloquent des adversaires. Ce sont généralement les athlètes les plus rapides à la course sur le terrain.
- Tight end : un tight end (ou ailier rapproché) peut aussi bien jouer au poste de receveur qu'à celui d'offensive lineman. Il sait aussi bien effectuer des blocages pour le quarterback et le running back que réceptionner des passes.
Postes défensifs
L'objectif principal des membres de la défense consiste à stopper l'offensive de l'équipe adverse, et l'empêcher d'inscrire des points ou de progresser de 10 yards en quatre tentatives. Pour y parvenir, la défense cherche à plaquer les personnes qui portent et reçoivent le ballon, à intercepter des passes et à provoquer des fumbles. Si ce n'est pas son rôle premier, la défense est également capable d'inscrire des touchdowns en cas d'interception ou de récupération du ballon après un fumble.
- Ligne défensive : alignée sur la ligne de mêlée face à la ligne offensive de l'équipe adverse, la ligne défensive se compose de trois ou quatre membres, dont deux ailiers défensifs (« defensive ends ») et un ou deux milieux (« defensive tackles »). La ligne défensive constitue le premier rideau de défense contre l'attaque adverse, et sa mission principale est de plaquer la ligne offensive et de l'empêcher de progresser sur le terrain.
- Linebacker : chaque équipe comporte systématiquement trois ou quatre linebackers sur le terrain, sur les ailes (« outside linebacker »), à l'intérieur (« inside linebacker ») et au milieu (« middle linebacker »). Les linebackers marquent les running backs, les tight ends et les wide receivers ; ils pressent le passeur offensif et plaquent les personnes portant le ballon.
- Cornerback : on trouve deux à quatre membres à ce poste sur le terrain. Ce sont généralement les athlètes les plus rapides de la défense, qui marquent les wide receivers. Les cornerbacks cherchent aussi à empêcher et intercepter les passes, ainsi qu'à plaquer les adversaires recevant le ballon.
- Safety : cette catégorie est composée de deux postes sur le terrain : le strong safety et le free safety. Ce sont les derniers remparts de la défense, qui jouent en fond de terrain et en soutien dans la course. Ils défendent sur les passes en profondeur et plaquent les personnes portant le ballon.
Les équipes spéciales
Ces unités interviennent au moment des engagements, des dégagements et des transformations.
- Kicker : ce poste a la responsabilité de tirer les engagements et les transformations.
- Punter : les punters sont en charge des dégagements, c'est-à-dire de tirer le plus loin possible pour rendre le ballon à l'adversaire, quand l'attaque a échoué dans ses tentatives de progression.
- Kick returner : c'est la personne qui réceptionne le ballon dégagé par le kicker après l'engagement, et qui tente de remonter le ballon le plus loin possible pour gagner du terrain.
- Punt returner : dans un rôle similaire à celui du kick returner, ce poste réceptionne le dégagement du punter et tente de remonter le ballon le plus loin possible pour gagner du terrain.
- Long snapper : ce poste a pour mission de transmettre (« snap ») le ballon au kicker ou au punter, généralement sur une plus longue distance que le centre dans les phases de jeu classiques.
Rédaction : Amy Schlinger