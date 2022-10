Comment jouer au football, selon les coachs

Un match de football se joue traditionnellement à 22 sur le terrain. Chaque équipe est composée de 10 joueurs ou joueuses de champ, plus un·e gardien·ne de but.

« Un match entier dure 90 minutes, divisées en deux mi-temps de 45 minutes », explique Carl Wild, coach de football certifié par la English Football Association et la Scottish Football Association, expert en management et auteur du livre « Essential Practices for Player Development ».

« Ces mi-temps ne prévoient aucune pause ou [temps mort]. En cas de blessure ou de remplacement, on arrête le chronomètre et on ajoute généralement trois ou quatre minutes au temps de jeu après 90 minutes », précise-t-il.

Les dimensions d'un terrain de football varient, mais elles sont généralement comparables à celles d'un terrain de football américain (110 mètres de long). Il est également possible de jouer sur des terrains plus petits, mesurant entre 45 et 90 mètres. Un terrain de football est « divisé en deux, de sorte que chaque équipe débute dans une moitié », explique Carl Wild. Chaque moitié de terrain comporte une zone située autour du but, appelée surface de réparation.

Marquer des points au football est assez simple : un but équivaut à un point. Et s'il s'agit d'un match de ligue, aucune équipe n'est obligée de remporter le match. Soit l'une des deux équipes gagne, soit il y a ce que l'on appelle un match nul. Autrement dit, si les deux équipes ont le même score à la fin du match, y compris 0 à 0. Les règles sont différentes dans le cadre de la compétition.

« Après 90 minutes, si le score est à égalité, on prolonge le match d'une demi-heure, divisée en deux mi-temps de 15 minutes chacune », précise Carl Wild. « Ensuite, si le score est toujours le même, on procède à une séance de tirs au but qui comporte en général cinq tirs au but par équipe, tirés en alternance », ajoute-t-il. Pour rappel, le tir au but implique qu'un joueur ou une joueuse envoie le ballon dans la cage défendue par un·e gardien·ne de but.

Lorsque les tirs au but sont terminés, si l'une des équipes a marqué plus de buts que l'autre, elle remporte le match. Si aucune des deux équipes ne se départage et que le match est toujours nul, on passe à la mort subite : les tirs au but continuent jusqu'à ce qu'une équipe marque une fois de plus que l'autre.