Comment gagner en masse musculaire

Une fois que vous connaissez votre charge maximale pour chaque exercice ou groupe de muscles principaux, vous pouvez sélectionner les exercices qui constitueront votre programme de musculation en suivant les directives de la NASM dans le cadre de votre entraînement. Le nombre d'exercices que vous choisissez dépend de votre niveau de forme physique, mais l'organisme recommande aux athlètes qui veulent développer leur masse musculaire d'essayer d'effectuer deux à quatre exercices par partie du corps.



Par exemple, si vous voulez développer les muscles du haut du corps, vous pouvez commencer par faire trois séries de six répétitions (3 x 6) des exercices suivants :

Développé couché

Développé avec haltères

Pompe

Tirage poitrine

Traction

Développé épaules

Élévation latérale

Ce programme d'entraînement répondrait aux recommandations pour le développement des muscles (hypertrophie) dans la poitrine, le dos et les épaules. Au fur et à mesure que vous vous renforcez, ajoutez d'abord des répétitions (jusqu'à un maximum de 12) puis des séries (jusqu'à un maximum de six).



Vous devrez également décider de la fréquence de vos séances d'entraînement. Des recherches ont établi que le volume global d'entraînement compte plus que la fréquence. Le volume d'entraînement fait référence à la charge de travail combinée de vos séries, répétitions et du niveau d'intensité ou de résistance.



Mais même si le volume total d'entraînement est important, certaines études publiées suggèrent qu'une fréquence d'entraînement élevée (trois fois ou plus par semaine) peut présenter un léger avantage en matière d'hypertrophie musculaire.



Ce qui compte le plus pour élaborer le meilleur programme de musculation possible, c'est de prévoir un temps de récupération suffisant. Le développement de la musculature exige que le taux de dégradation des protéines musculaires (DPM) soit inférieur au taux de synthèse des protéines musculaires (SPM).



La DPM se produit pendant l'entraînement lorsque les fibres musculaires sont sollicitées et abîmées. La synthèse de protéines musculaires survient, elle, pendant la récupération. Durant cette phase, vos fibres musculaires se reconstruisent à l'aide d'acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. Sans un repos suffisant, cette phase ne peut pas se dérouler de manière efficace. Un régime alimentaire adapté est également nécessaire pour optimiser cette phase.