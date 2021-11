Comment éliminer la graisse du ventre

Le lien entre alimentation riche en protéines et perte de poids s'explique pour quelques raisons essentielles. La consommation de protéines augmente la vitesse de votre métabolisme, renforce la sensation de satiété et diminue donc l'appétit. En effet, ces protéines consommées stimulent la thermogenèse et modifient la production d'un certain nombre d'hormones telles que la ghréline et la leptine, toutes deux associées aux signaux de faim et de satiété.

Une étude publiée dans la revue médicale « International Journal of Obesity » a comparé un groupe de participants avec une alimentation riche en protéines et un second groupe consommant une quantité normale de protéines. Les deux groupes étaient en déficit calorique. Les membres du groupe ayant suivi le régime hyperprotéiné ont perdu plus de poids et ont été capables de maintenir leur perte de poids sur une période d'un an. Ils ont en outre montré une diminution de la pression artérielle, du taux de lipides dans le sang ainsi que des inflammations dans des proportions plus importantes que le groupe ayant suivi un régime protéiné normal. La volaille, la viande rouge, les œufs, le tempeh, la protéine de lactosérum en poudre et les haricots sont des aliments riches en protéines.