Trois conseils de psychologues pour vivre une vie plus heureuse

Comment ça marche :vous prenez peut-être du plaisir à manger et faire du shopping, mais pratiquer une activité dans laquelle vous vous engagez à 100 % est bien plus gratifiant. L'engagement, c'est ce sentiment d'être totalement absorbé par quelque chose, comme lorsque vous êtes dans votre bulle lors d'un long run, plongé dans un livre incroyable ou extrêmement concentré durant une séance de yoga. Si on vous demandait comment vous vous sentez, vous ne répondriez pas forcément « heureux », mais vous vous sentiriez très probablement en paix, explique Carla Marie Manly, psychologue clinicienne et auteure du livre Joy From Fear. Vous êtes dans un état de « flow » (concentration extrême), dans lequel votre cerveau arrête de divaguer parce que vous êtes impliqué à 100 % dans ce que vous faites.

Faites l'essai : vous devriez pouvoir identifier des moments dans la journée ou dans la semaine durant lesquels vous êtes totalement absorbé par une activité donnée (et qui vous amuse, donc certainement pas un appel sur Zoom). Mais si les choses que vous aviez l'habitude de faire avant que notre vie ne soit chamboulée sont tombées à l'eau ou ne vous intéressent tout simplement plus, il est temps de revoir votre copie. « À partir du moment où vous dites que vous en voulez plus [en plein milieu d'une activité], c'est que vous êtes engagé », précise Carla Marie Manly.

Commencez par réfléchir à des activités qui exploitent vos points forts. « Plus vous vous sentirez investi dans ce que vous faites, plus vous vous impliquerez avec passion », précise Carla Marie Manly. Si vous adorez apprendre, essayez de choisir un nouveau sport. Votre salon ressemble à une jungle ? Rejoignez un jardin communautaire et occupez-vous de votre propre parcelle pour y faire pousser des légumes. Vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre en photo tout ce que vous trouvez beau ? Visitez les musées près de chez vous ou inscrivez-vous à un cours de photo.

Une oreille critique peut également vous être utile si vous avez du mal à trouver votre activité. Melissa Green vous conseille de demander à votre partenaire ou à un ami de vous dire à quels moments vous paraissez complètement absorbé par quelque chose ou simplement très heureux. Ou commencez à tenir un journal : chaque jour, notez trois moments où vous vous êtes senti dans votre bulle, où vous avez vécu quelque chose de marquant ou lorsque vous avez réussi parfaitement quelque chose. Puis réfléchissez à la raison pour laquelle ces moments ressortent. Les recherches montrent que cette activité à elle seule peut suffire à vous rendre bien plus heureux. Et au fil du temps, cela peut vous donner des indices sur vos aspirations profondes.