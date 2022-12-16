Comment enlever l'odeur de transpiration des hauts

Imagine : tu viens de laver ton haut d'entraînement. Pourtant, il ne sent toujours pas la rose, surtout vers les aisselles. Pas de panique ! Quelques méthodes peuvent t'aider à faire partir les mauvaises odeurs, et c'est un vrai jeu d'enfants. Découvre nos astuces.

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