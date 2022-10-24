Tout ce que vous devez savoir avant de courir votre premier ultramarathon

Voici les critères que doit remplir un équipement pour ultra-marathon, comme l'expliquent Katie McGee et James Bonnett.

Chaussures : vérifiez le terrain sur lequel vous allez courir pour vous assurer que vos chaussures soient bien adaptées. Les courses ayant principalement lieu sur la route et des chemins plats nécessitent des chaussures de running sur route, les terrains humides ou techniques exigent des chaussures de trail offrant une bonne adhérence.

En partant de là, choisissez une chaussure adaptée à la forme de votre pied. Allez dans une boutique de running spécialisée où vous pourrez essayer plusieurs paires de chaussures et les tester sur un tapis de course.

Une fois que vous aurez trouvé le modèle qui vous convient, James Bonnett vous conseille d'en acheter deux paires pour alterner et ne pas porter toujours la même à l'entraînement. La mousse aura ainsi le temps de reprendre sa forme initiale entre deux runs d'entraînement « pour préserver encore plus votre corps », explique-t-il.

(Contenu apparenté : Tout ce qu'il vous faut pour commencer un trail)



Hydratation : il existe des ceintures, des vestes sans manches et des sacs à dos qui permettent de transporter de l'eau en gardant les mains libres. Vous pourrez ainsi vous hydrater sans vous arrêter ni même ralentir.



Vêtements : lorsqu'il fait plus de 12 degrés, James Bonnett conseille de porter un short de running léger équipé de poches, un haut blanc anti-transpirant et des chaussettes de running anti-transpirantes. Dans les régions où il fait vraiment plus frais tôt le matin et le soir, emmenez aussi une veste légère imperméable et coupe-vent. S'il fait vraiment froid pendant votre course, songez à opter pour un legging ou un pantalon de running. En haut, portez un haut à manches longues et une veste par-dessus, selon les températures, préconise James Bonnett. Vous pouvez par ailleurs préparer des sacs d'après course avec des affaires supplémentaires (c'est autorisé dans la plupart des ultra-marathons) que des bénévoles déposeront aux stands de ravitaillement. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de tout transporter sur vous. (Détails supplémentaires plus bas.)



Essentiels : songez aussi aux produits anti-irritations, à des lunettes de soleil, de la crème solaire, du baume à lèvres, une visière ou une casquette, une montre, un petit kit de premiers secours, des en-cas et des boissons ainsi que des bonbons au gingembre ou des cachets contre les nausées. Vérifiez aussi si une partie de la course aura lieu de nuit. Si oui, vous aurez besoin d'une lampe frontale et de piles de rechange, indique Katie McGee. Pour votre sécurité, songez aussi à emmener un sifflet, du spray au poivre et une boussole.